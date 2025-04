Lazio: Mattia (Pd), apparsi a Mentana e Monterotondo manifesti Duce

“Questa mattina nei Comuni di Mentana e Monterotondo, in provincia di Roma, sono apparsi dei manifesti raffiguranti Benito Mussolini a coprire e deturpare quelli sulle recenti celebrazioni per gli 80 anni della Festa della Liberazione del 25 aprile.

Un affronto al cuore della nostra democrazia, un gesto gravissimo che mi auguro sarà perseguito dalle Autorità competenti per individuarne i responsabili e valutare gli opportuni approfondimenti. Come Istituzioni dobbiamo dare un segnale forte, altrimenti il silenzio rischia di essere confuso per lassismo dinanzi a queste azioni da ‘anti Stato’.

Ed invece è proprio questo il clima che dobbiamo contrastare sui nostri territori. Per questo torno a chiedere alla Giunta Rocca di far partire al più presto l’iter della proposta di legge a mia prima firma per inserire nello Statuto della Regione Lazio i valori dell’Antifascismo e della Resistenza”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.