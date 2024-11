Lazio: Mattia (Pd), flop bonus nido per tagli a legge su parità salariale

“Fondi regionali per gli asili nido più che dimezzati rispetto alla scorsa legislatura a causa del definanziamento della legge regionale 7/2021 sulla parità salariale, che infatti prevedeva delle misure ad hoc, che oggi possono quindi contare solo sui fondi europei con le conseguenze che le tante giovani famiglie di Roma e del Lazio hanno sperimentato, loro malgrado, in queste ore sulla piattaforma E-family, oltre che sulla propria pelle.

Il flop del bonus regionale asili nido mostra così le tragiche conseguenze dei tagli della Giunta Rocca alle politiche per le donne e per il welfare a sostegno delle pari opportunità”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.