Lazio: Mattia (Pd), “Stop a ‘telenovela Rocca’, si superi lo stallo dei lavori in Aula”

“È inammissibile che il Consiglio Regionale del Lazio continui a rimanere bloccato in questa situazione surreale. La crisi di maggioranza attuale sta paralizzando un’istituzione fondamentale per il benessere dei cittadini e delle cittadine.

Chiediamo con urgenza che il presidente Rocca convochi un consiglio regionale straordinario per fare finalmente chiarezza su questa impasse”. Così in un post su Fb la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

“È un dovere verso le istituzioni e verso le cittadine e i cittadini del Lazio non lasciare che le informazioni circolino solo attraverso voci di corridoio e retroscena della stampa.

È ora di affrontare la realtà e spiegare perché i lavori dell’Aula sono fermi mentre provvedimenti cruciali, come il Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr), e questioni urgenti, come i possibili ritardi della campagna vaccinale legati allo stop iniziale del Ministero della Salute ai vaccini per la bronchiolite nei neonati del Lazio e di altre regioni del centro sud Italia.

La trasparenza è un atto dovuto, non solo verso i cittadini, ma anche verso il futuro del governo regionale. È tempo di smettere di recitare questa telenovela!”, conclude Mattia.

