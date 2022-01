Lazio-Udinese 1-0: Immobile trascina i suoi ai quarti di Coppa Italia

Alla fine ci pensa sempre Immobile a trascinare la Lazio, anche in una partita in cui sulla carta doveva risposare. Il bomber e capocannoniere della Serie A infatti ha deciso ai supplementari la sfida di Coppa Italia dell’Olimpico contro l’Udinese. Nella prossima sfida dei quarti a gara secca la squadra di Sarri se la vedrà con il Milan dell’ex Pioli il 9 febbraio a San Siro.

Lampi di Muriqi

Tornando al match dell’Olimpico il sostituto di Immobile, ovvero il kosovaro Muiqi, in un’ora di gioco ha impegnato una sola volta il portiere avversario e solo quando Sarri l’ha tolto per inserire Immobile la Lazio si è fatta vedere con più decisione in avanti.

Rispetto alla passeggiata di Salerno contro i friulani la Lazio ha faticato parecchio. L’inizio di match però è stato incoraggiante con le due occasioni di Muriqi ma dalla mezzora in avanti l’Udinese ha preso coraggio, soprattutto con le iniziative di Success.

Zaccagni out

Sul finire del primo tempo Zaccagni si è fatto male alla caviglia in un contrasto con Success. L’esterno ha dovuto lasciare il campo ed è in forte dubbio anche per la sfida di campionato contro l’Atalanta, in cui Sarri dovrà fare a meno anche di Pedro.

Al posto dell’ex Verona è entrato Raul Moro, che nel secondo tempo con Felipe Anderson ed Immobile ha firmato il trio offensivo della Lazio. Anche dall’altra parte è entrato il titolare Beto, che nella pirotecnica gara di campionato aveva fatto impazzire la difesa laziale. E proprio l’attaccante friulano ha provato a mettere paura a Reina. Dall’altra parte Raul Moro è andato vicino al goal con un bel tiro a giro.

Ci pensa Ciro

L’equilibrio fra le due squadre si è protratto anche dopo il 90’, con la sfida degli ottavi di Coppa Italia che si è decida ai supplementari.

Poi è stata la volta di Cataldi che ha lanciato Immobile sul filo del fuorigioco il quale con un preciso pallonetto ha messo dentro la palla che ha deciso il match.

Ora i Capitolini ai quarti affrontano il Milan in gara secca a San Siro, il 9 febbraio 2022.

Le pagelle di Lazio-Udinese di Coppa Italia 1-0

LAZIO

Reina 6.5 – Ha fatto il suo tenendo la porta inviolata.

Lazzari 6.5 – Il goal liberatorio a Salerno l’ha reso più sereno e si vede anche in campo.

Luiz Felipe 6 – L’Udinese in campionato ha messo a nudo la fragilità difensiva della Lazio e forse conscio della brutta figura di qualche settimana fa ha giocato molto più concentrato.

Patric 5.5 – Cose buone ed altre meno buone.

114′ Vavro sv.

Marusic 6 – Con una diagonale perfetta su Succes ha salvato la Lazio da un possibile goal.

80′ Hysaj 6 – Ha dato il suo contributo nei supplementari

Milinkovic 6.5 – Ha giocato una bona gara con qualche colpo dei suoi.

Leiva 6 – Per lui è stata una prova generale in vista della sfida contro l’Atalanta in cui sarà chiamato a sostituire lo squalificato Cataldi.

46′ Cataldi 7 – L’assist al bacio ad Immobile ha deciso l’incontro.

Luis Alberto 6 – Da rivedere.

Felipe Anderson 6 – Partita con pochi spunti.

103′ Romero sv.

Muriqi 5 – Non all’altezza nonostante le due palle goal che ha avuto ad inizio match.

71′ Immobile 7.5 – Imprescindibile. Ha deciso anche questa gara in cui doveva stare a guardare e riposarsi. Con lui in campo è stata tutta un’altra storia.

Zaccagni 6 – Il suo infortunio alla caviglia tiene in apprensione il mister ed i tifosi della Lazio, soprattutto in vista della prossima sfida contro l’Atalanta.

46′ Moro 6 – Troppo timoroso, dovrebbe osare di più e calibrare meglio le conclusioni.

All. Maurizio Sarri 6 – La Lazio ha superato il turno non subendo goal contro una squadra che in campionato gli aveva rifilato ben quattro reti. Ma per averne la meglio c’è voluto sempre Immobile.

UDINESE

Silvestri 7; Perez 5.5 (108′ Nuytinck sv), Becao 5.5, Zeegelaar 5.5; Soppy 6, Jajalo 6 (77′ Arslan 5.5), Walace 6 (91′ Makengo 6), Samardzic 6.5, Udogie 6.5; Success 7 (67′ Beto 6), Pussetto 5 (108′ Nestorovski sv). All. Gabriele Cioffi 5.5.

Arbitro: Daniele Minelli (sez. di Varese) 6.

Il tabellino di Lazio-Udinese di Coppa Italia 1-0

Marcatore: 106′ Immobile (L).

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric (114′ Vavro), Marusic (80′ Hysaj); Milinkovic, Leiva (46′ Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson (103′ Romero), Muriqi (71′ Immobile), Zaccagni (46′ Moro). A disp. Strakosha, Adamonis, Floriani M., Bertini, Jony. All.: Maurizio Sarri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez (108′ Nuytinck), Becao, Zeegelaar; Soppy, Jajalo (77′ Arslan), Walace (91′ Makengo), Samardzic, Udogie; Success (67′ Beto), Pussetto (108′ Nestorovski). A disp. Santurro, Piana, Cocetta, Makengo, Pinzi, Castagnaviz, Damiani, Ianesi. All. Gabriele Cioffi.

Arbitro: Daniele Minelli (sez. di Varese). Assistenti: Mauro Galetto – Salvatore Affatato. IV uomo: Luca Massimi. V.A.R.: Antonio Rapuano. A.V.A.R.: Stefano Liberti.

NOTE: Ammoniti: 10′ Becao (U), 42′ Zeegelaar (U), 48′ Pussetto (U), 52′ Luiz Felipe (L), 59′ Sarri (L), 63′ Patric (L), 78′ Cataldi (L), 97′ Felipe Anderson (L), 101′ Perez (U), 110′ Soppy (U), 110′ Hysaj (L), 117′ Arslan (U), 118′ Moro (L). Recupero: 2′ pt, 4′ st; 1′ pts, 1′ sts.