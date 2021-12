Lazio-Udinese 4-4: pareggio amaro

All’Olimpico la Lazio è stata raggiunta sul 4-4 dall’Udinese al 99’, pareggiando una partita ricca di goal che la vedeva sotto di due reti al termine del primo tempo.

La squadra di Sarri nei primi 45’ ha subito 3 goal, in altrettanti contropiedi, due volte con Beto ed una con Molina. Immobile ha tenuto a galla i suoi con la sua rete al 34’.

Rimonta

Nella ripresa Pedro ha riaperto subito il match, che Milinkovic con una perla ha pareggiato al 56’. E proprio quando la Lazio stava dominando l’incontro ha dovuto fare i conti con l’espulsione del solito Patric che l’ha costretta ad un nuovo assetto in campo.

Per fortuna poco dopo anche l’Udinese ha subito l’espulsione di Molina, con le squadre che sono tornate di nuovo in parità numerica.

Al 80’ Acerbi ha firmato il sorpasso di testa ma prima di poter festeggiare la rete sono passati minuti interminabile, con il VAR che ha esaminato al dettaglio la sua posizione di sospetto fuorigioco.

Ingenuità finale

Sul 4-3 la gara sembrava in controllo ma proprio alla fine Zaccagni ha regalato all’Udinese una punizione da cui è scaturito il 4-4 finale.

Al di la dei dubbi sull’intervento del giocatore laziale c’è il rammarico per come la squadra ha gestito il pericolo finale, lasciando Arslan colpevolmente libero di mirare e tirare dal limite dell’aria.

C’è da dire che l’Udinese ha approfittato dell’ennesima serataccia di Reina in versione citofono, il quale ad ogni tiro in porta ha subito goal.

Le pagelle di Lazio-Udinese 4-4

LAZIO

Reina 4 – La sua prestazione è stata insufficiente, talvolta imbarazzante: ad ogni tiro avversario ha subito goal. Ogni contropiede è arrivata una rete ospite.

Lazzari 5 – In fase difensiva ha sofferto molto, perdendo il duello in velocità con Beto.

Patric 4 – Un disastro, con la sua permanenza a Roma che si fa più complicata, dopo che i tifosi dopo l’ennesimo errore hanno perso la pazienza e lo hanno sommerso di fischi. Purtroppo non è il primo anno che è alla Lazio e di lui si conoscono tutti i limiti.

Acerbi 6 – He meritato la sufficienza solo per il goal segnato, dal punto di vista difensivo invece ha offerto una prova deludente.

Hysaj 6 – Sulla sua parte la Lazio ha sofferto di meno ed a lui il merito dell’assist per il 2-3 di Pedro.

Milinkovic 6.5 – Con la perla da fuori area con cui ha messo dentro la palla del 3-3 si è riscattato da una partita non brillante.

Cataldi 5 – A centrocampo la Lazio è sembrata troppo fragile. È mancato il suo filtro.

78′ Zaccagni 5 – È stato troppo ingenuo a regalare una punizione dal limite quando ormai la partita era finita.

Luis Alberto 5 – Ha costruito poco ed ha perso la palla con la quale l’Udinese ha fatto il 3-1.

64′ Basic 6.5 – Molto meglio dello spagnolo. Dai suoi piedi poi la punizione che Acerbi di testa ha trasformato in goal.

Felipe Anderson 5 – Ancora una partita sottotono, con pochissimi lampi dei suoi.

59′ Radu 6.5 – È entrato per far fronte all’espulsione di Patric e con grande intelligenza non ha rischiato nulla.

Immobile 6.5 – ancora una volta ha tenuto in piedi la Lazio.

Pedro 6.5 – Insieme ad Immobile sono i veri campioni della rosa laziale. Il suo goal è stato importantissimo per rimettere in piedi una partita che alla fine del primo tempo sembrava persa.

All. Maurizio Sarri 5.5 – La sua Lazio fatica troppo in difesa. Il conto dei goal subito ora inizia a farsi pesante. Urgono urgenti aggiustamenti, sperando in qualche regalo dal mercato di gennaio soprattutto alla luce dell’ennesimo errore di Patric.

UDINESE

Silvestri 5; Perez 5.5, Becao 6 (75′ Nuytinck sv), Samir 6 (86′ Forestieri sv), Udogie 6, Molina 5, Walace 5.5, Jajalo 6.5 (63′ Arslan 7), Deulofeu 6 (75′ Soppy sv), Success 6.5 (63′ Pussetto 5.5), Beto 7. All. Luca Gotti 7.

Arbitro: Marco Piccinini (sez. Forlì) 5.

Il tabellino di Lazio-Udinese 4-4

Marcatori: 17′, 32′ Beto (U), 34′ Immobile (L), 44′ Molina (U), 51′ Pedro (L), 56′ Milinkovic (L), 80′ Acerbi (L), 90+9′ Arslan (U)

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi (78′ Zaccagni), Luis Alberto (64′ Basic); Felipe Anderson (59′ Radu), Immobile, Pedro. A disp. Strakosha, Adamonis, Marusic, Vavro, Leiva, Escalante, Akpa Akpro, Muriqi, Moro. All. Maurizio Sarri

UDINESE (4-4-2): Silvestri; Perez, Becao (75′ Nuytinck), Samir (86′ Forestieri), Udogie; Molina, Walace, Jajalo (63′ Arslan), Deulofeu (75′ Soppy); Success (63′ Pussetto), Beto. A disp. Padelli, Carnelos, De Maio, Zeegelaar, Makengo, Pussetto, Samardzic, Nestorovski. All. Luca Gotti.

Arbitro: Marco Piccinini (sez. Forlì). Assistenti: Niccolò Pagliardini – Christian Rossi. IV uomo: Antonio Rapuano. V.A.R.: Fabio Maresca. A.V.A.R.: Damiano Di Iorio

NOTE: 29′ Becao (U), 37′ Patric (L), 40′ Immobile (L), 54′ Molina (U), 90+8′ Udogie (U), 90+8′ Soppy (U). Espulso: 57′ Patric (L), 69′ Molina (U), 90+9′ Walace (U). Recupero: 2′ pt, 7′ st