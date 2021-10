Ecco le attività di ottobre della Biblioteca Aldo Fabrizi in via Treia, 14 (San BASILIO).

15 Ottobre ore 18 “Il Salotto Risorgimentale”, dialogo animato in costumi d’epoca a cura dell’Associazione Cinema e Storia. Per celebrare i 150 anni di Roma Capitale e i 160 anni dell’Unità di Italia, la biblioteca ospiterà un omaggio alle eroine più famose del Risorgimento, le donne che hanno fatto l’Italia, da Cristina di Belgiojoso ad Anita Garibaldi.

Il 22 ottobre alle ore 18, presentazione del libro Non ce lo dicono. Storia e tecnica dei complotti, Utet,2021. Un excursus storico sulle fake news: come nascono, come si diffondono e soprattutto come possiamo difenderci. Interverrà l’autore Errico Buonanno , modererà la sociologa Irene Ranaldi, Presidente dell’Associazione Ottavo Colle.