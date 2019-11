Le donne del Risorgimento al “Villaggio Cultura-Pentatonic”

Domenica 3 novembre 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma, incontro sul tema: Una lezione di storia: Le donne del Risorgimento.

Laura Vazzana e Anna Maria Curci presenteranno il testo che Teresa Mileti scrisse nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia

«Volendo entrare nel vivo del Risorgimento, tra emozioni e passioni, non possiamo non ascoltare la voce delle donne che parteciparono alle vicende della storia, prendendo parte attiva alla scena pubblica per motivazioni varie e con aspetti diversi, nei decenni in cui si è fatta l’Italia.

Sono almeno duecento le donne che si sono distinte in quel lungo periodo del Risorgimento; i libri, le conferenze, i convegni ne parlano poco; sono conosciute Anita Garibaldi e Virginia Oldoini, nota come la contessa di Castiglione, Mata Hari del Risorgimento, inviata da Cavour a perorare la causa dell’Italia presso Napoleone III.

La maggior parte di esse frequentava gli eleganti salotti letterari nella capitale dell’allora regno del Lombardo-Veneto; ricordiamo i celebri salotti di Clara Maffei, moglie del poeta patriota Andrea Maffei, quello della tenace Bianca MIlesi, la prima donna affiliata alla Carboneria e la prima ad essere arrestata dagli Austriaci, quello della bella, colta, audace e mazziniana principessa Cristina di Belgioioso.» (dal testo di Teresa Mileti)

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2019/20; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.