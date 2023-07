Le esequie di Michelle Causo, presiedute dal vescovo ausiliare del settore Ovest della diocesi di Roma S. E. R. Monsignore Baldassare Reina.

I funerali mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 11 nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione.

Questa sera, 3 luglio 2023 Messe in suffragio in tutte le comunità parrocchiali della prefettura e suono delle campane di risurrezione

Questa sera, in preparazione alla fiaccolata organizzata dalla scuola che frequentava Michelle Maria Causo, in tutte le parrocchie della prefettura di Primavalle verranno celebrate Sante Messe in suffragio per la ragazza uccisa brutalmente mercoledì scorso.

Le celebrazioni eucaristiche saranno seguite alle 18.45 dallo scampanio pasquale da tutti i campanili per esprimere un cordoglio che nella preghiera manifesta la forza della risurrezione, la vittoria della vita e del bene sulla morte e sul peccato.

L’intento è quello di rendere spiritualmente partecipi tutte le comunità cristiane della prefettura in vista delle esequie che si terranno mercoledì alle ore 11 presso la parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in via di Torrevecchia 1104.