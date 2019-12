Le Feste con la MIC

Le prossime feste passatele con noi! È l’invito della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Nei Musei in Comune Roma è NATALE CON LA MIC, mostre, musica, attività didattiche e aperture straordinarie per tutti.

E se le feste vi fanno sentire un po’ bambini, per voi e per chi piccolo lo è davvero c’è NATALE IN GIOCO, tante attività divertenti e formative, per avvicinarsi ai musei in modo inusuale e giocoso.

Si va dalla speciale tombola a tema al Museo di Casal de’ Pazzi con animali, piante e uomini del Pleistocene, agli affascinanti spettacoli astronomici con l’amatissimo Dottor Stellarium, dalle carte memory per ricostruire la storia dei Fori Imperiali ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali agli stencil per stampare personali carte da regalo decorate al Museo Carlo Bilotti.