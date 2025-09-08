Le linee metro A e B diventano 5G: chat, video e lavoro

Presto, i passeggeri della metropolitana di Roma potranno navigare in 5G tra una fermata e l’altra, guardare video, chattare su Whatsapp e lavorare senza interruzioni. Un salto tecnologico che coprirà tutte le tre linee principali e mezzo della Capitale, portando la connessione ultraveloce sottoterra.

A fare il punto sui lavori è stata l’ultima commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione, presieduta da Riccardo Corbucci. Enrico Colaiacovo, a capo del dipartimento Trasformazione Digitale, ha aggiornato cittadini e amministratori sui tempi del progetto curato da Smart City Roma, società controllata da Inwit.

La linea A, ormai quasi completamente cablata, sarà interamente operativa entro fine settembre. La linea B è il prossimo obiettivo: i cantieri partono dal tratto B1 tra Termini e Jonio, attualmente senza alcuna connessione, e dovrebbero completarsi entro ottobre. L’intera linea B sarà cablata entro la fine dell’anno.

La linea C è ancora in fase di pianificazione: i pendolari di Roma Est potranno usufruire del 5G a partire da metà del prossimo anno, con i cantieri che prenderanno il via già a dicembre.

Non solo metro: anche le piazze pubbliche saranno cablate per offrire connessione gratuita a cittadini e turisti. Ad oggi sono 48 le piazze cablate, di cui 27 già con Wi-Fi operativo.

Tra le più simboliche, il Circo Massimo, che entro ottobre avrà il suo nuovo punto di accesso alla rete, permettendo di navigare immersi nella storia della Capitale.

Con questi interventi, Roma si prepara a diventare una smart city sempre più connessa, dove la rete veloce accompagnerà cittadini e turisti in ogni spostamento, anche sottoterra.

