Le “Madonnelle” e l’icona mariana in viale Partenope

Molti cittadini vivono nel proprio quartiere, come capita sovente anche nel V Municipio di Roma, e conoscono molto poco la ricchezza di storie, di tradizioni e di eventi di cui il territorio è geloso custode.

Il mese di maggio è particolare perché richiama sia per le Prime Comunioni dei bambini che per le celebrazioni religiose, tanti uomini e donne credenti e spesso anche non credenti alla devozione popolare mariana presente nella Città Eterna. Basti pensare alle “Madonnelle” e alle Immagini Sacre presenti in strade, piazze, angoli di fabbricati, interni di luoghi condominiali che traggono le proprie radici in epoca ormai antica, per poi essere conosciute e diffondersi sino ai giorni nostri.

Così come le fonti orali, ad esempio le testimonianze e i ricordi che venivano tramandati a voce, cioè da una persona all’altra, in modo particolare all’interno delle famiglie. Dove spesso accadeva che i nonni e i genitori raccontavano ai nipoti e ai figli, la loro conoscenza giovanile con la Madonna, la Madre di Gesù, e il significato delle Immagini sacre, dove sono presenti vicino al proprio ambiente di vita, di studio e di lavoro.

Quante sono le “Madonnelle” e le Immagini Sacre nel territorio del V Municipio nel quadrante Est di Roma? Si può affermare, dopo anni di ricerca e di studio, che il censimento riportato con professionalità in un interessante libro, stampato a cura dell’Amministrazione Municipale, indica in 106 le “edicole” presenti, in particolare: 87 “Madonnelle” e 19 Immagini sacre, distribuite in 19 Parrocchie di tutto il territorio municipale; dal Prenestino a Centocelle, dal Pigneto a Tor Sapienza, dal Quarticciolo a La Rustica e da Tor Tre Teste all’Alessandrino.

Nelle 150 pagine della preziosa pubblicazione, attraverso foto, indirizzi, Parrocchie di riferimento e anno di posa o realizzazione, sono elencati gli eventi storici che hanno determinato le decisioni di dedicare una “Madonnella” o una Immagine Sacra (Anno Santo, bombardamenti di Roma, liberazione di Roma, Anno Mariano, ecc.); si ha la possibilità di conoscere le motivazioni e lo spirito delle persone, che nel corso di quei periodi, hanno operato per realizzare il patrimonio di storie di cui oggi parliamo, sostenute da una forte e convinta devozione religiosa popolare.

Questo lavoro che ci permette di valorizzare anche culturalmente il nostro territorio, si deve alla volontà di Arturo Pallini che ha coinvolto nella ricerca anche abitanti dei quartieri interessati e la collegialità del V Municipio, ove il Presidente Mauro Caliste ha esercitato il ruolo di “curatore” del libro e portato a soluzione un’esigenza editoriale che si era manifestata da tanti anni.

Il sentimento popolare mariano si manifesta anche in altre forme, come nel caso della icona di Santa Maria Madre della Misericordia, che da oltre 15 anni nel mese di maggio viene esposta e venerata nell’isola pedonale in viale Partenope, nel marciapiede centrale considerato il centro di Nuova Gordiani. Infatti la presenza dell’immagine mariana, che quest’anno è stata collocata all’interno di una bella edicola di legno, alla base della quale sono sempre presenti piantine di fiori e lumini votivi portati dagli abitanti, è stata ideata e realizzata dal “ volenteroso” Gruppo Scout Agesci Roma 92 della Parrocchia.

Tutte le sere del mese di maggio, poco dopo le ore diciannove, viene recitato il Santo Rosario in strada di fronte all’edicola della Madonna, con la partecipazione di un considerevole numero di fedeli, uomini e donne. E’ da rilevare il coraggio e la perseverante religiosità delle persone oranti che sono presenti alla funzione per le condizioni ambientali spesso non ideali. Basti pensare ai rumori dell’intenso traffico di auto, compresi i bus di linea, le moto, l’abbaiare dei cani, la presenza di volatili a seconda delle condizioni atmosferiche, come i piccioni e i gabbiani.

Un episodio significativo di questo mese mariano è stato quello che è avvenuto domenica 26 maggio, in occasione della Festa di Santa Maria Madre della Misericordia. Nel corso della Solenne Processione con la statua della Madonna per le strade del quartiere, una forte presenza di partecipanti, ragazzi, giovani, donne e uomini, tante famiglie, e associazioni, ha fatto sosta davanti all’icona di viale Partenope. Una sosta di raccoglimento e per recitare la preghiera del Salve Regina, una delle antifone mariane. E’ stato un momento di grande condivisione di devozione mariana. L’edicola con l’icona rientrerà in Parrocchia processionalmente venerdì sera, ultimo giorno di maggio.

Infine un desiderio, manifestato da tanti fedeli della Parrocchia, quello di avere la possibilità di localizzare in via permanente, in prossimità dell’isola pedonale di viale Partenope, una Immagine Sacra o una Madonnella. La convinzione e le informazioni raccolte al Municipio, fanno sperare che questo desiderio si possa realizzare. Occorre far presto, perché sarebbe un bel segno per l’Anno Santo che è alle porte!

