Le motivazioni dello sfratto alla Biblioteca Lorenzo Lodi e quindi della diffida a lasciare l’Itis Giovanni XXIII

In merito all’articolo del 2018 “Rinasce a Tor Sapienza la Biblioteca Lorenzo Lodi” riceviamo e pubblichiamo il commento di Marco Lodi del 25 ottobre 2023 relativo alle motivazioni dello sfratto e quindi della diffida a lasciare la scuola Itis Giovanni XXIII.

Dopo la pandemia, luglio 2022 arriva la prima nota di sfratto a firma del dirigente scolastico prof. Marcello Arturo Allega. A gennaio 2023 arriva la diffida a nome del nuovo dirigente scolastico prof. Simone Madonna. Ignorata dai docenti la Biblioteca risulterà un ingombro.

Alcuni docenti, prof.ssa Anna Merola, prof. Rubano e altri) affermeranno che di biblioteca non se ne intendono, non possono utilizzare le ore di buco per la biblioteca, non sono retribuiti per seguire la biblioteca, non hanno tempo per seguire le iniziative culturali e stilare relazioni. Altri docenti, precari, nonostante abbiano visto la potenzialità della biblioteca vengono fermati da chissà chi.

Il 99% dei docenti dell’ITIS non ha mai messo piede in biblioteca. Studenti che si chiedevano “abbiamo una biblioteca e nessun professore ci ha avvertito”.

Pertanto, la biblioteca risulta un peso, un ingombro, e, con la scusa di necessità di spazi ci cacciano anche con minacce da parte del segretario.

Le Biblioteche, nelle scuole superiori sono luoghi di punizioni per gli studenti discoli o per coloro che non seguono l’ora di religione.

Scaffali a norma, computer, stampanti, tirocini curriculari per studenti universitari, oltre 15.000 volumi catalogati in SBN… eliminati… un danno per noi di circa 190.000,00 euro. Questa la cultura nelle Scuole pubbliche.

Marco Lodi

Qui dei podcast realizzati sull’argomento da Marco Lodi https://gianophaps.it/spazio-insufficiente/