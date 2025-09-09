Le ossa ritrovate al San Camillo, non sono di Emanuela Orlandi: l’ombra del mistero resta

“Sono contento che non ci sia nessun legame con Emanuela ma è comunque una questione che va approfondita, ci sono tante persone scomparse in Italia e non è normale che ci siano delle ossa in quel luogo, soprattutto di pochi anni fa”: così commenta Pietro Orlandi, il fratello della cittadina vaticana scomparsa.

“Io non credo quelle ossa siano di mia sorella Emanuela”, aveva detto a pochi giorni dal ritrovamento. Del resto, ogni volta che viene fatta una macabra scoperta si parla subito di Emanuela Orlandi ma a Roma gli scomparsi sono davvero tanti.

Qualche anno fa, a tal proposito la sindaca di Roma Virginia Raggi si dichiarò disponibile a estrarre il Dna di tutti i corpi di persone ritrovate senza vita, custoditi nelle celle frigorifere e di cui non si conosce l’identità, e di compararlo con quello delle famiglie delle persone scomparse.