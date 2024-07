“Le radici del tempo” di Lisa Paternoste al Teatro Torpignattara

Giovedì 4 Luglio 2024, alle 19:30, l’autrice Lisa Paternoste presenterà a Roma presso il Teatro Torpignattara il suo secondo romanzo “Le radici del tempo“, edito da Terre Sommerse. La presentazione avviene nell’ambito della rassegna “Libri in Teatro” che propone una stagione di interviste letterarie. Serata tutta da scoprire quella condotta da Alessandro Conte e Chiara Buoni che ospiteranno sul palco l’autrice. L’ingresso per il pubblico in sala è gratuito e si può prenotare il posto a teatro sul sito www.teatrotorpignattara. it. Il Teatro Torpignattara è in via Amedeo Cencelli, 64.

A metà tra un romanzo storico e una saga familiare il libro è un intreccio di storie ambientate in paesi e tempi diversi, che disegnano una ricca e dettagliata cornice intorno ad un unico grande quadro. Un romanzo dal taglio internazionale che racconta di luoghi molti lontani e diversi tra loro, ricostruendo le ambientazioni in modo puntuale e minuzioso: la ricostruzione delle ambientazioni storiche è precisa, di gran spessore: l’autrice saprà farci attraversare la Medina di Granada di fine ‘400, la città vecchia di Fès, fino alla turbolenta Istanbul negli anni del secondo dopoguerra.



Le radici del tempo è un romanzo avvincente e coinvolgente, che vede protagoniste di prima linea le donne che in ogni epoca e latitudine ci dimostrano di credere fortemente nelle loro idee e di essere portatrici di grandi cambiamenti. I temi centrali che emergono chiari tra le righe di questo appassionante e profondo romanzo sono la libertà, l’alterità, la coesistenza tra popoli di religioni diverse, il coraggio delle donne con la loro forza e la loro dedizione, il tutto raccontato in modo fresco e coinvolgente.

Il libro vuole in qualche modo evidenziare come la diversità è certamente una ricchezza, ma lo è anche riconoscere che siamo parti di radici comuni in un modo o nell’altro.

Lisa Paternoste nasce a Conegliano (TV) nel 1978, ma è cresciuta a Roma dove tutt’ora vive. Dopo essersi laureata in Relazioni Internazionali, inizia a lavorare nel ramo del Real Estate per alcune multinazionali che la portano a viaggiare in giro per il mondo ed instaurare rapporti con culture diverse e molteplici nazionalità. La passione per i viaggi e la fotografia di reportage ispirano la sua scrittura, colorando di un vissuto quotidiano luoghi e aneddoti descritti nelle sue pagine. A fine 2021 pubblica con Terre Sommerse il suo romanzo d’esordio, Acquamarina, e dopo poco più di un anno termina il suo secondo lavoro di ampio respiro Le radici del Tempo rinnovando la collaborazione con la casa editrice romana.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙