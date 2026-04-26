Le strade chiuse a Roma domenica 26 aprile

Domenica 26 aprile, sono in programma due cerimonie a San Pietro: alle 9, la messa delle ordinazioni presbiteriali in basilica e alle 12 la recita del Regina Coeli con i fedeli riuniti nella piazza.

Sul versante della viabilità, entro la mezzanotte e un minuto scatteranno i divieti di sosta nelle strade intorno a San Pietro.

Poi dalle 6 saranno chiuse al transito largo del Colonnato, via di Porta Angelica; Borgo Pio tra via di Porta Angelica e via del Mascherino; via del Mascherino tra Borgo Pio e via dei Corridori; piazza della Città Leonina, via dei Corridori, via Rusticucci; via della Conciliazione, compresi i controviali da via della Traspontina a piazza Pio XII; piazza Pio XII, via Pfeiffer, largo degli Alicorni, via Paolo VI e piazza del Sant’Uffizio; vicolo del Campanile e via Scossacavalli.

Dalle 7 e sino alla conclusione delle cerimonie, oltre al divieto per la sosta, sarà anche vietato il transito su via Porta Angelica, da Borgo Pio a Borgo Angelico.

In centro, in piazza Santi Apostoli, è in programma una manifestazione dalle 15 alle 18. Entro le 12 sarà necessario completare lo sgombero dei veicoli in sosta sulla piazza tra via Quattro Novembre e vicolo del Piombo dove sarà poi in vigore il divieto di sosta sino alla conclusione.

Dalle 17:30 processione nel rione Monti. Fino alle 19 chiusure al traffico in via della Madonna ai Monti, via Leonina, via Urbana, via Panisperna, via dei Capocci, piazza e via degli Zingari, via del Boschetto e vicolo e via dei Serpenti. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 70 e 71.

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