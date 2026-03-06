Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo

Sabato 7 e domenica 8 marzo sono in programma lavori di potatura, manifestazioni e il Torneo Sei Nazioni. Di seguito alcune informazioni per muoversi in città.

Sabato 7 marzo

LAVORI E POTATURE

Dalle 7:30 alle 17, per consentire interventi di potatura, si renderà necessaria la disalimentazione elettrica della rete aerea in piazza Ungheria / viale Rossini.

Da inizio a fine servizio di Sabato 07 Marzo 2026 le linee 3L e 19L, provenienti rispettivamente dalla Stazione Trastevere e da piazza dei Gerani, limiteranno il percorso a piazza di Porta Maggiore.

La linea 3Nav, proveniente da piazza Thorwaldsen, da via dello Scalo di San Lorenzo proseguirà su piazza di porta Maggiore esterno corsia e piazzale Labicano (capolinea altezza cabina lato chiuso al traffico veicolare). In senso opposto, bus su via Eleniana, piazzale Labicano, viale Scalo di San Lorenzo e normale itinerario.

La linea 19Nav, proveniente da Viale Giulio Cesare, percorrerà via Carlo Alberto dalla Chiesa, viale delle Milizie, Ponte Matteotti, via Azuni, via Flaminia, viale delle Belle Arti e piazza Thorvaldsen.

Da qui normale itinerario fino a via dello Scalo di San Lorenzo, piazza di porta Maggiore e piazzale Labicano.

Provenienti da piazza di Porta Maggiore, bus per piazzale Labicano, viale Scalo di San Lorenzo, normale itinerario tranviario fino a piazza Thorvaldsen, viale delle Belle Arti, viale Tiziano, via Fratelli Archibugi, via Flaminia, piazza delle Belle Arti, via Flaminia, piazzale della Marina, via Azuni, Ponte Matteotti, viale delle Milizie, via Barletta e viale Giulio Cesare.

La linea 2Tram dalle 07 alle 16 a causa della disalimentazione della rete aerea in piazza Ungheria e viale Rossini, per fine servizio o guasto non potrà rientrare in rimessa.

Galleria Pasa, chiusura notturna per lavori di rifacimento del manto stradale. Prevista, dalle 22 alle 5, la chiusura del tunnel che va da piazza della Rovere a via di Porta Cavalleggeri. Deviazioni per le linee 46, 62, 64, 98, 881, 916, 982, n46, n98 e n904.

Temporaneamente sospese due fermate, una in via di Porta Cavalleggeri, l’altra in via Gregorio VII.

MANIFESTAZIONI

Dalle 10, è in programma un presidio degli agricoltori in piazzale Ostiense. All’iniziativa è prevista la partecipazione di mille persone e la presenza di cinque veicoli agricoli.

Fino alle 15 circa, possibili rallentamenti per la viabilità della zona; deviazioni o limitazioni per le linee 3 tram, 23, 30, 75, 77, 83, 96, 280, 715, 716, 719, 769, 775 e 780.

Dalle 17:40 l’Italia del rugby giocherà, con l’Inghilterra, la sua quarta partita nel Torneo Sei Nazioni 2026.

Sul sito di Roma Servizi per la mobilità la guida Roma Gioca Sostenibile , con una mappa facilmente “navigabile”, realizzata per chi vuole partecipare all’evento senza il bisogno di utilizzare il mezzo privato.

Ma, spostandosi con il trasporto pubblico e gli altri mezzi di mobilità condivisa, coprendo gli ultimi tratti per e da l’area del Foro Italico anche con i veicoli della micromobilità, le biciclette o, più semplicemente, camminando.

DOMENICA 8 MARZO

Dalle 7:30 alle 12:30, è in programma una gara podistica a Talenti sulla distanza dei 10 km. All’evento parteciperanno circa mille atleti.

Partenza e arrivo saranno in via di Casal Boccone (all’altezza del centro sportivo Maximo); mentre il percorso si snoderà lungo via Ugo Ojetti, via di Casal Boccone, via della Bufalotta, via Simongini, via Musil, viale Ezra Pound, via Fracchia, via Renato Fucini, via Corrado Alvaro e passaggio nel parco di via Ugo Ojetti. Trasporto pubblico: prevista una deviazione di percorso per le linee 86, 341, 350, 351 e 435.

Alle 16, Papa Leone XIV celebrerà la messa presso la parrocchia di Santa Maria della Presentazione. Prevista l’istituzione di divieti di sosta in via di Torrevecchia (dall’incrocio con via di Boccea all’altezza del civico 1066 di via di Torrevecchia); in via Montoggio e in via di Campomorone.

In programma un corteo, tra le 17 e le 21, nella zona centrale della città tra il Circo Massimo (piazzale La Malfa) e l’Esquilino (piazza Vittorio). La manifestazione si snoderà tra via del Circo Massimo, viale Aventino, Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, via Merulana e via dello Statuto.

Divieti di sosta, già diverse ore prima del corteo, su piazzale Ugo La Malfa; via del Circo Massimo; piazza Vittorio e via dello Statuto.

Possibili temporanee chiusure e deviazioni.

Tutte le informazioni sulla mobilità e aggiornamenti di queste notizie in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.