“Le strade della cultura” di Stefania Ficacci

Martedì 21 novembre 2023 alle ore 17 alla Casa della Cultura è stato presentato il libro, a cura di Ecomuseo Casilino, la Rocca edizioni “Le strade della cultura” sotto titolo percorsi e itinerari di storia, arte, archeologia e paesaggio.

Sono intervenuti il presidente del municipio V Mauro caliste nella sua veste di assessore alla cultura, il presidente della commissione cultura Maurizio Mattana, l’assessore al commercio Ricci e Stefania Ficacci che per conto dell’Ecomuseo Casilino e ha realmente solcato gli itinerari storici e archeologici del V municipio raccontati nel libro che si pone come un manuale di esplorazione delle risorse culturali e paesaggistiche del municipio V attraverso un approccio lento per lo più in bicicletta o a piedi.