Legionella al Ministero dell’Ambiente: dipendenti in smart working

Allarme legionella al Ministero dell’Ambiente. La sede di via Cristoforo Colombo è stata chiusa dopo che, nel corso di controlli ordinari sulla sicurezza, è stata riscontrata la presenza del batterio in due punti della rete idrica.

Le autorità ministeriali assicurano che la situazione è sotto controllo, ma per un “eccesso di precauzione” si è deciso di adottare misure straordinarie: tutto il personale è stato posto in smart working fino a giovedì, in attesa della completa bonifica degli ambienti.

I controlli hanno evidenziato la presenza del batterio in due bagni dell’intero plesso Colombo-Bavastro, mentre l’impianto di riscaldamento (fan coil) è risultato completamente sicuro. Nonostante il rischio limitato, è stata scelta una linea di massima prudenza, con la chiusura totale degli edifici e un intervento immediato di disinfezione, avviato già nelle prime ore del mattino.

L’obiettivo è garantire la piena sicurezza dei dipendenti e il regolare ritorno in ufficio. Intanto, le operazioni di bonifica proseguono a ritmo serrato per eliminare ogni traccia del batterio e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

