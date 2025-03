Leonardo Bocci torna a teatro con “Derealizzato”: un viaggio tra ansie e ironia

Dopo il grande successo di AO, Leonardo Bocci è pronto a riportare la sua comicità tagliente sul palco con “Derealizzato”, un nuovo spettacolo che promette di far ridere, riflettere e, perché no, immedesimarsi.

Sotto la regia di Danila Stàlteri e con la produzione di StArt Lab, il one man show andrà in scena dal 27 al 30 marzo 2025 al Teatro degli Audaci (Via Giuseppe De Santis, 29).

L’ansia di un trentenne diventa spettacolo

La vita di un trentenne oggi è un mix esplosivo di aspettative, paure e momenti surreali. Tra insicurezze, ansie quotidiane e il confronto perenne con gli altri, il protagonista di Derealizzato cerca di trovare un senso al caos della modernità.

A tratti ironico, a tratti spiazzante, il racconto si snoda tra situazioni tragicomiche e riflessioni profonde, offrendo uno spaccato sincero della generazione dei giovani adulti.

Scritto da Antonio Agrestini, Matteo Cirillo e dallo stesso Leonardo Bocci, lo spettacolo è un viaggio nella mente di chi, tra un attacco di panico e una notifica sui social, cerca di capire chi è davvero e dove sta andando.

Leonardo Bocci, tra web, cinema e teatro

Con oltre 20 milioni di visualizzazioni sul web, Leonardo Bocci è diventato un volto familiare per il pubblico grazie ai suoi video virali che raccontano con ironia vizi e virtù della quotidianità.

La sua ascesa è esplosa durante il lockdown del 2020, trasformandolo in uno degli influencer romani più seguiti.

Ma Bocci non è solo un fenomeno social: al cinema ha recitato in Giulia (2021) di Ciro de Caro e in Gli ospiti (2023) di Svevo Moltrasio. A teatro ha calcato le scene con spettacoli come “L’amore è una sostanza stupefacente”, “Ti va di sposarmi?”, “Arancione”, “Petricore” e il recente “Compagni di scuola”, ispirato al celebre film di Carlo Verdone e diretto da Giancarlo Fares.

Con Derealizzato, Leonardo Bocci promette un’esperienza teatrale coinvolgente, capace di alternare comicità e introspezione, per raccontare il malessere (e il fascino) di vivere in un’epoca in cui tutto sembra sfuggire di mano.

Un’occasione per ridere di noi stessi… e magari capire che non siamo soli in questo caos.

INFORMAZIONI GENERALI:

TEATRO DEGLI AUDACI, via Giuseppe De Santis 29, 00139 Roma

Per informazioni e acquisto biglietti: tel. 06 94376057 – www.teatrodegliaudaci.it/biglietti/

Orari spettacoli: giovedì, venerdì e sabato ore 21.00 | domenica ore 17:30

dal lun al sab dalle 15.00 alle 20.00 | domenica dalle 15.00 alle 18.00

