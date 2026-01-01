Leonardo Galli ci ha lasciato

Ci ha lasciato Leonardo Galli, già Consigliere Municipale e Assessore dell’ex VII Municipio (ora V), impegnato sui problemi della scuola e culturali.

I funerali sono domani venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 16 al Borgo Don Bosco in via Prenestina, 468.

In passato aveva saltuariamente collaborato con il nostro giornale al quale era affezionato.

Nel suo ultimo articolo del 25 Ottobre 2024 aveva trattato il tema della biblioteca di via Delia a La Rustica, in dirittura d’arrivo, dopo un lungo e travagliato iter dal 2002 e per la cui realizzazione si era battuto strenuamente.

https://abitarearoma.it/la-biblioteca-di-via-delia-a-la-rustica-in-dirittura-darrivo/

