Leone XIV a Ostia: “non rassegnatevi alla cultura del sopruso”

Una domenica destinata a restare negli annali del litorale romano. Il 15 febbraio Papa Leone XIV ha scelto Ostia per la sua prima visita ufficiale in una parrocchia della Diocesi di Roma dopo l’elezione al soglio pontificio, avvenuta nel maggio 2025.

La cornice è stata quella della storica Parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, cuore spirituale di Ostia Lido, dove il Pontefice ha lanciato un messaggio netto contro criminalità e mafie, con un appello diretto alle nuove generazioni.

L’abbraccio del litorale

Sin dalle prime ore del pomeriggio il traffico sul lungomare ha subito rallentamenti per l’arrivo di centinaia di fedeli.

All’ingresso in chiesa, Leone XIV è stato accolto da un lungo applauso e da una folla assiepata tra piazza e navata.

Nel suo saluto iniziale ha richiamato il valore simbolico del titolo “Regina della Pace”, definendolo «provvidenziale in un tempo segnato da conflitti e divisioni».

Prima della celebrazione, il Pontefice si è concesso anche un momento informale: ha autografato una maglia e un pallone della squadra di basket locale “Stelle Marine”, dono degli atleti del quartiere.

Parole dure contro mafie e violenza

Il cuore della visita è stato però il passaggio dell’omelia dedicato alla situazione del territorio. Ostia, negli ultimi anni, è stata teatro di inchieste e operazioni contro gruppi criminali radicati nel tessuto economico e sociale.

«Non cedete alla rassegnazione», ha detto il Papa, invitando la comunità a “spargere il seme del Vangelo” per contrastare logiche di sopraffazione e illegalità. Citando la Prima lettera di Giovanni — «Chiunque odia il proprio fratello è omicida» — Leone XIV ha spiegato che la violenza nasce quando il cuore «diventa freddo e povero di misericordia».

Un passaggio particolarmente intenso è stato dedicato agli adolescenti, spesso — ha osservato — esposti al rischio di essere attratti o sfruttati dalle organizzazioni criminali. «La violenza e le dipendenze — ha ammonito — non possono diventare l’orizzonte dei nostri ragazzi».

“La speranza siete voi”

Nel finale, il Pontefice si è rivolto direttamente ai giovani presenti in chiesa e sul sagrato: «La speranza siete voi. Nella vostra giovinezza c’è la forza per cambiare oggi e costruire domani. Gesù cammina con voi».

Una visita che ha assunto un valore non solo pastorale ma anche civile: la prima uscita parrocchiale del nuovo Papa si è trasformata in un segnale forte al territorio, nel cuore di un quartiere dove la sfida tra legalità e degrado resta aperta.

