L’estate fragile degli adolescenti: quando il vuoto della routine si riempie sui social

Sulla carta geografica del calendario adolescenziale, la fine della scuola coincide da sempre con il miraggio della libertà assoluta. Niente sveglie all’alba, registri chiusi, lunghe giornate scandite solo dal mare, dallo sport e dalle comitive. Eppure, dietro la cartolina idealizzata della spensieratezza estiva, si muove silenziosa una realtà ben più sfaccettata e complessa.

A lanciare un severo monito sono i medici e gli psicologi dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, secondo i quali la parentesi estiva rischia di trasformarsi in un terreno estremamente fragile per l’equilibrio emotivo e psicologico dei più giovani.

Il paradosso si consuma proprio quando si spegne la campanella dell’ultimo giorno di scuola. Per milioni di ragazzi, le aule non rappresentano esclusivamente un luogo di apprendimento forzato. Sono, piuttosto, il pilastro centrale della propria architettura sociale quotidiana: uno spazio fatto di abitudini consolidate, scambi reali e punti di riferimento.

Quando questa impalcatura crolla improvvisamente con l’arrivo delle vacanze, si genera un vuoto emotivo e di tempo che, con preoccupante frequenza, viene colonizzato dagli schermi digitali e da una socialità puramente virtuale

«I mesi estivi vengono comunemente dipinti come un periodo intrinsecamente felice, ma per molti adolescenti questo non corrisponde alla realtà», spiega Deny Menghini, a capo della struttura di Psicologia del nosocomio capitolino.

L’esperta evidenzia come lo smantellamento dei ritmi scolastici e l’esposizione incontrollata alle piattaforme social finiscano per agire negativamente sull’autostima dei ragazzi, alterando la percezione di sé e deteriorando il rapporto emotivo con la propria corporeità.

L’Anarchia del Tempo Digitale

Le statistiche indicano che durante le vacanze la permanenza sul web cresce di quasi un’ora al giorno rispetto al resto dell’anno. In Italia, una quota significativa della fascia tra i 12 e i 17 anni sfora regolarmente il muro delle quattro ore quotidiane di connessione.

A risentire di questa gestione del tempo sono in primo luogo i ritmi biologici. Con l’allungarsi delle serate e l’assenza di impegni mattutini, le lancette del riposo si spostano in avanti, scatenando il cosiddetto “social jet lag”: un disallineamento cronico del sonno che debilita il benessere psicofisico.

Ma lo scoglio più insidioso della stagione calda si chiama “prova costume”. Il dover esporre il proprio corpo, unito al confronto ossessivo con i modelli estetici alterati e irraggiungibili che popolano i feed delle piattaforme social, innesca una spirale di insoddisfazione. Un malessere latente che può sfociare in condotte fortemente a rischio: diete rigidissime, monitoraggio maniacale del peso, conteggio delle calorie e attività fisica vissuta in modo compulsivo.

Questo scenario estivo si innesta su una tendenza già drammaticamente in crescita negli ultimi tempi. Dal Bambino Gesù ricordano come i disturbi della nutrizione e del comportamento alimentare abbiano registrato un’impennata severa, aggredendo pazienti in età sempre più precoce.

Diventa quindi vitale per le famiglie e per i caregiver saper interpretare tempestivamente i primi campanelli d’allarme prima che il disagio si cronicizzi: mutamenti repentini dell’umore, alterazioni del sonno, tendenza all’isolamento tra le mura domestiche, irritabilità o una riduzione drastica dei rapporti sociali faccia a faccia.

Per arginare la deriva, i clinici suggeriscono di non abbandonare i ragazzi a una totale deregolamentazione. Diventa fondamentale preservare una parvenza di orari stabili per il sonno, contingentare l’uso dei dispositivi elettronici nelle ore serali e stimolare occasioni di aggregazione reale e attività all’aria aperta insieme ai coetanei.

Lo strumento più potente, tuttavia, rimane l’ascolto empatico all’interno delle mura domestiche. Creare un canale di comunicazione e un clima di fiducia, privo di giudizi taglienti o di approcci puramente punitivi, permette alle fragilità sotterranee di emergere in superficie senza paura.

In questo modo si offre ai genitori la possibilità di intercettare le difficoltà prima che si tramutino in problemi ben più severi. Perché il silenzio dell’estate non diventi il rumore di una crisi profonda.

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