Lettera aperta del Comitato Ostia Antica Saline al X Municipio

Il Comitato Ostia Antica Saline ha inviato una lettera aperta al X Municipio in cui ricorda che nonostante le numerose segnalazioni resta precaria la situazione nei quartieri di Ostia Antica e Saline, come si evince da quanto segue:

1) STRISCE PEDONALI ad Ostia Antica centro e in via del Collettore Primario: “Chi le ha viste?”

Risultato: OUT!

-------------------------------------

2) SANIFICAZIONE e PULIZIA emergenza Covid-19 delle strade ad Ostia Antica e Saline: “Chi le ha viste?”

Risultato: OUT!

3) RIPRISTINO LINEA TPL 011 in via Fratelli Palma e via Gabriele Torremuzza, isolate dal trasporto pubblico da 4 mesi: “Chi la vista?”

Risultato: OUT!

4) RIPRISTINO PALINA TOPONOMASTICA in via Giulio Minervini (Saline) dopo 18 mesi: “FATTO!”

Risultato: LODI-LODI-LODI al Comitato Ostia Antica Saline per il ripristino in piena “autonomia” della palina toponomastica.

A fronte di quattro semplici e legittime richieste, 3 restano inevase e 1 risolta in autonomia con il “Fai da te” del Comitato Ostia Antica Saline.

Il Comitato chiede quindi un celere e repentino intervento per risolvere le problematiche ai punti 1-2-3

Direttivo Comitato Ostia Antica Saline