“Libri Come. La Festa del Libro e della Lettura”, all’Auditorium dal 22 al 24 Marzo 2024

La parola Umanità guida e unisce gli incontri del fitto calendario ideato dai curatori Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi per questa XV edizione di Libri Come, all’Auditorium Parco della Musica dal 22 al 24 marzo.

Tra la pandemia, i conflitti in Ucraina e nel Medio Oriente, le violenze sulle donne nei loro Paesi e i femminicidi nel nostro, la parola umanità si espande fino a ricomprendere vecchie tematiche e nuove istanze, scenari futuri e situazioni ancora irrisolte.

Un centinaio di incontri, nelle diverse forme di lezioni, dialoghi, tavole rotonde, reading, spettacoli, mostre prendono il via Venerdi 22 con una doppia inaugurazione: la mattina in otto scuole superiori della città, dove otto scrittori e scrittrici (Caterina Bonvicini, Laura Buffoni, Annalisa Camilli e Giulia Caminito, Mauro Covacich, Piero Dorfles, Paolo Pecere, Romana Petri, Licia Troisi) presentano i loro libri, incontrando insegnanti e studenti; nel pomeriggio all’Auditorium con i primi incontri tra cui quello sulla situazione israelo palestinese, tra Etgar Keret, David Grossman, Tamar Weiss-Gabbay, Asmaa Alghoul e Selim Nassib. Sul conflitto tra Russia e Ucraina e la vicenda di Navalny sono invece gli interventi di Andrej Kurkov e Boris Belenkin. Dedicati alle donne gli incontri con la psicanalista iraniana Gohar Homayounpour, con la scrittrice e drammaturga finlandese Sofi Oksanen, e quello con la scrittrice americana Selby Wynn Schwartz, e la presentazione del libro che Gino Cecchettin ha dedicato alla figlia, “Cara Giulia”.

Le lezioni di Libri Come sono affidate Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Paolo Benanti, Elena Stancanelli e Paolo Nori mentre i dialoghi intorno al tema del festival e su alcuni importanti libri in uscita vedono Zerocalcare con Jacopo Zanchini, Chiara Valerio con Serena Dandini, Gianrico Carofiglio con Francesca Schianchi, Diego Bianchi e Marco Damilano, Emanuele Trevi e Andrea Cortellessa, Ermanno Cavazzoni e Vinicio Capossela, Lea Melandri con Chiara Valerio, tra gli psicanalisti Gohar Homayounpour e il presidente della SPI (società italiana di psicanalisi) Sarantis Thanopulos, tra Francesca Archibugi e Francesco Piccolo, tra le campionesse di vendita Francesca Giannone e Felicia Kingsley, tra Francesco Costa e Francesco Piccolo, tra Donatella Di Pietrantonio e Massimo Giannini, tra Bjorn Larsson e Giordano Meacci, tra Sandro Portelli e Lutz Klinkhammer, tra Antonio Franchini e Mario Desiati, Paolo Pecere e Nicola Lagioia, Giorgio Manzi e Edoardo Camurri. Oltre a Paolo Benanti segnaliamo tra i filosofi presenti Maurizio Ferraris e Donatella Di Cesare, in dialogo, rispettivamente, con Pietro Del Soldà e Marco Filoni. Molti autori e autrici sono impegnati nelle presentazioni delle ultime uscite: Antonio Franchini, Chiara Valerio, e poi Daria Bignardi, Claudia Durastanti, Ilaria Gaspari, Valeria Parrella, Federica Manzon, Davide Orecchio, Tommaso Giartosio, Marco Lodoli, Giorgio Fontana.

Sabato 23 Marzo 2024, tre omaggi di Libri Come: un ricordo di Franco Basaglia a cent’anni dalla nascita; un reading omaggio alla scrittrice Fleur Jaeggy (con Chiara Valerio, Elena Stancanelli, Teresa Ciabatti, Antonio Gnoli, Paolo Di Paolo e Leonardo G. Luccone), e poi ad Alberto Arbasino con Andrea Cortellessa e Michele Masneri. A Basaglia è dedicato anche il libro e l’incontro di domenica con Valentina Furlanetto e Teresa Ciabatti.

Sempre Venerdì 22 Marzo 2024 è in programma “Una serata Kafka” – nel centenario della morte dello scrittore praghese – divisa in tre momenti che vedrà alternarsi il germanista Luca Crescenzi, Mauro Covacich, accompagnato dalla musica composta da Francesco Antonioni, e terzo atto, il finale teatrale di il “Circo Kafka (dal Processo)” con Roberto Abbiati per la regia di Claudio Morganti. Con una coda sabato, col Kafka di Giorgio Fontana, in dialogo con Adriano Sofri.

Agli eventi di Libri Come partecipano, tra gli altri, anche Emma Bonino, Annalisa Camilli, Lea Melandri, Corrado Augias, Sigfrido Ranucci, Maurizio Landini, Marcello Veneziani, Massimo Giannini, Antonello Caporale, Salvatore Merlo, Edoardo Camurri, Christian Rocca, Giorgio Zanchini e molti altri.

Evento finale, Domenica 24 Marzo 2024 alle 18.30, con “Tra Umanità e disumanità”, dedicato ai due fronti dove si combatte in questi mesi; ne parlano Kurkov, Etgar Keret e Francesca Manocchi, insieme a Marino Sinibaldi.

Gli spazi dell’Auditorium ospitano anche tre mostre a ingresso libero, strettamente collegate al Festival: Gli scarabocchi di Maicol & Mirco – “L’umanità è una chiacchiera”, AUTORItratti e L’Umanità per immagini.

