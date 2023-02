Liceo Artistico Enzo Rossi – Educare al web: giovanissimi, genitori e insegnanti consapevolmente digital

Questo sabato 25 febbraio 2023 dalle 9.00 alle 12.30 si svolgerà il primo dei due incontri previsti dalla rassegna “Seminari – Semi Rari” Educare al Web: giovanissimi e genitori consapevolmente digital, organizzata e promossa dall’Assessora alla scuola Annarita Leobruni del IV Municipio e dalla Commissione Scuola con la sua Presidente Danila Fruci.

Lo scorso 8 febbraio, l’Istituto Superiore di Sanità ha reso noti i dati italiani raccolti nel 2022 sulla salute dei ragazzi di età scolare.

L’uso problematico dei social è definito dalla presenza di almeno sei tra le seguenti difficoltà : ansia di accedere ai social, volontà di passare sempre più tempo online e sintomi di astinenza quando offline, fallimento nella gestione del tempo speso online, disinteresse verso le altre attività, liti e bugie con genitori a causa dell’uso eccessivo dei social; problemi con i pari, utilizzo dei social per scappare da sentimenti negativi.

I due seminari vogliono sensibilizzare, informare e formare sull’uso consapevole del web da parte dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e su come genitori insegnanti e ragazzi stessi possano affrontare le diverse problematiche legate al digitale.

L’evento si terrà in modalità mista:

– In presenza – presso il Liceo Artistico Statale Enzo Rossi (Via del Frantoio, 4)

– Da remoto – collegandosi al link previsto per la videoconferenza

Saranno presenti diverse professionalità esperte nel campo educativo e sociale

Introducono:

Presidente Municipio Roma IV – Massimiliano Umberti

Vice Presidente Assessora Politiche Educative Scolastiche – Annarita Leobruni

Presidente Commissione Scuola Municipio Roma IV – Danila Fruci

Intervengono:

h 10,00 DISCONNESSIONE:UN PROBLEMA O UNA POSSIBILITA’ – Prof. Giovanni Cogliandro

h 10,30 CITTADINANZA DIGITALE: COMPETENZA ETICA E BENESSERE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE – Prof. Danilo Vicca

h 11,00 RISPETTO E RESPONSABILIZZAZIONE PER CONTRASTARE IL BULLISMO E CYBERBULLISMO “ISTRUZIONI PER L’USO” – Prof.ssa Clara Sardella

h 11,30/12,00 Dibattito ed interventi del pubblico

h 12,00 CONCLUSIONE E SALUTI ISTITUZIONALI