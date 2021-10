L’importanza della cultura europea

Il 26 ottobre 2021 l’Università Popolare di Trieste è stata in visita alla Società di Studi Fiumani-Archivio Museo di Fiume nel quartiere giuliano dalmata per celebrare insieme i 120 anni di attività, dell’ente morale triestino, profusa per la promozione della cultura italiana a Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia. Il presidente della Societa di Studi Fiumani Giovanni Stelli e il presidente dell”UPT di Trieste Emilio Fatovic hanno ricordato in particolare i 30 anni di collaborazione tra le due istituzioni, che ha prodotto importanti ricerche, studi internazionali, convegni a Fiume, premi letterari per le scuole italiane di Fiume e visite di studenti delle scuole di Fiume al museo fiumano di Roma. Iniziative culturali promosse nel segno di un cultura europea rispettosa delle etnie, lingue e culture che popolano le terre giuliane, istro-quarnerine e dalmate, per costruire un futuro europeo di pace e di collaborazione senza dimenticare le tragedie del passato.

Presenti all’incontro tra UPT e SOCIETÀ DI STUDI FIUMANI anche i membri del Consiglio di amministrazione dell’ente triestino e alcuni stagisti. I Segretari generali Marino Micich della SSF e Fabrizio Somma dell’UPT hanno ricordato ai presenti dei dettagli interessanti relativi alle numerose iniziative promosse in tanti anni per il mondo della scuola a Fiume, e ribadito la volontà di rafforzare sempre più lla collaborazione per promuovere la lingua e cultura italiana in sinergia con le istituzioni della minoranza italiana. Al termine dell’incontro il presidente Fatovic ha consegnato al Presidente Stelli e a Marino Micich delle targhe di merito e riconoscenza per la costante e sinergica collaborazione tra le due istituzioni.