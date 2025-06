L’incubo Borseggiatori non si ferma, nella metro A: strappano collana e portafoglio a una turista thailandese

Un attimo. Il tempo di una fermata. È bastato così poco a tre borseggiatori per trasformare una vacanza romana in un incubo.

Vittima una turista thailandese, in viaggio con il marito e il figlio, aggredita e derubata sul vagone della metropolitana alla stazione Repubblica.

Il colpo è stato rapido e chirurgico. Approfittando della calca del tardo pomeriggio, tre persone – due donne e un uomo – hanno circondato la famiglia con movimenti precisi e studiati.

Mentre una delle due si è avvicinata alla turista strappandole una collana d’oro dal collo, l’altra ha infilato le mani nella borsa, riuscendo a sottrarre il portafoglio con documenti, contanti e carte di credito.

La reazione, disperata ma istintiva, è arrivata subito: la donna ha provato a fermare i ladri, aiutata dal marito, ma i tre si sono già dileguati alla fermata successiva, inghiottiti dalla folla che anima le stazioni del centro.

Ma la fuga non è andata a buon fine per tutti. Una delle tre – una 24enne di origine romena – è stata intercettata pochi minuti dopo grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato Borgo, allertati dalla sala operativa e supportati dal personale di vigilanza Atac, sono riusciti a fermarla e a identificarla. Per lei sono scattate le manette con l’accusa di furto con strappo con destrezza, in concorso con ignoti.

Le indagini ora si concentrano sull’identificazione dei complici: le telecamere di sorveglianza dello scalo metropolitano sono al vaglio degli investigatori. Le immagini potrebbero restituire volti e movimenti dei fuggitivi, incastrandoli definitivamente.

Nel frattempo, la turista e la sua famiglia hanno dovuto fare i conti con una brutta ferita emotiva. Una Roma affascinante e antica, che in pochi istanti ha mostrato il suo volto più crudo, dove i borseggiatori continuano a muoversi nell’ombra, soprattutto nei luoghi affollati.

