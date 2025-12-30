L’influenza non dà tregua: a Roma cresce la pressione su ospedali e medici

Mentre le luci di Natale illuminano strade e piazze, negli ospedali e nei pronto soccorso della Capitale la situazione è tutt’altro che festosa.

Febbre alta, tosse insistente, dolori muscolari e una stanchezza che non lascia tregua: sono questi i sintomi che spingono migliaia di persone a chiedere aiuto, affollando sale d’attesa già sotto pressione.

I numeri parlano chiaro. Nella settimana che ha preceduto il Natale, secondo l’ultimo monitoraggio di RespiVirNet, in tutta Italia si è sfiorato il milione di nuovi casi di sindromi influenzali e infezioni respiratorie.

Un balzo improvviso che porta il totale stagionale a quasi 6 milioni di contagi, con un’incidenza in netto aumento rispetto ai giorni precedenti.

Il Lazio tra le regioni più colpite

Il Lazio non resta a guardare. Anzi, è tra le regioni con la circolazione più intensa del virus. Tra il 15 e il 21 dicembre sono stati registrati 3.773 nuovi casi di infezioni respiratorie acute, con un’incidenza che supera la media nazionale.

Numeri che a Roma si traducono in corridoi affollati, barelle in fila e medici costretti a lavorare senza sosta.

Nei pronto soccorso romani, secondo le stime, un paziente su cinque arriva con sintomi riconducibili all’influenza.

Una situazione resa ancora più complessa dalla pausa natalizia degli ambulatori di medicina generale: molti cittadini, non trovando alternative, si sono riversati direttamente nei reparti di emergenza.

I più piccoli in prima linea

A soffrire di più sono, come ogni anno, i bambini sotto i 5 anni. Nel Lazio, in una sola settimana, si contano oltre 500 casi in questa fascia d’età, con un’incidenza che sfiora i 50 casi ogni 1.000 assistiti.

Numeri che spiegano perché i pediatri parlino di ambulatori presi d’assalto e genitori preoccupati, soprattutto di fronte a febbri alte e sintomi persistenti.

Ma l’influenza non risparmia nemmeno gli adulti. Colpisce duro anche chi è nel pieno dell’età lavorativa: oltre 800 casi tra i 45 e i 64 anni, con ripercussioni che vanno oltre la salute e si riflettono su uffici, trasporti e servizi.

La “variante K” e sintomi più insidiosi

A rendere questa stagione particolarmente impegnativa è la diffusione del virus influenzale A(H3N2), noto come “variante K”. È il protagonista di questo inverno e si distingue per un quadro clinico spesso più complesso.

Non solo febbre, tosse e dolori diffusi, ma anche disturbi gastrointestinali, che possono mettere a dura prova soprattutto anziani e soggetti fragili.

Dai campioni analizzati dai laboratori della rete di sorveglianza, quasi la metà risulta positiva all’influenza.

Il resto dei casi è legato ad altri virus respiratori, compreso il SARS-CoV-2, che continuano a circolare contemporaneamente, creando una sorta di “tempesta perfetta” per il sistema sanitario.

Il peggio deve ancora arrivare

E se questi numeri sembrano già impressionanti, gli esperti invitano a non abbassare la guardia. “Il picco non è stato ancora raggiunto”, avverte Anna Teresa Palamara, direttrice del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità.

Le prossime settimane, complici il freddo e le occasioni di incontro tipiche delle feste, potrebbero far salire ulteriormente la curva dei contagi.

Un avvertimento che riguarda da vicino anche Capodanno. Tavolate, brindisi e locali affollati rappresentano il terreno ideale per la trasmissione dei virus, soprattutto in ambienti chiusi e poco aerati.

Ospedali sotto stress e appello alla responsabilità

Intanto, negli ospedali romani, il clima è di massima allerta. L’aumento dei casi si traduce in più accessi al pronto soccorso e più ricoveri, soprattutto tra gli anziani. Un carico che mette a dura prova medici, infermieri e strutture già provate.

Da qui l’appello alla responsabilità individuale: arieggiare gli ambienti, lavarsi spesso le mani, coprirsi bocca e naso quando si tossisce o starnutisce e, soprattutto, restare a casa in caso di sintomi.

Piccoli gesti, apparentemente banali, che in una città come Roma possono fare la differenza tra un sistema che regge e uno che rischia il collasso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.