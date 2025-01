L’inganno dei sussidi: 9 tunisini accusati di truffa da 300 mila euro ai danni dello Stato

Un’ombra scura si è allungata sulle risorse destinate ai più bisognosi in Italia, e la truffa è stata scoperta proprio dove meno te lo aspetteresti: tra permessi di soggiorno, bonus sociali e sussidi statali.

Un gruppo di nove cittadini tunisini, provenienti da traghetti in arrivo dal loro paese natale, ha ideato un piano ingegnoso che ha portato a un danno di 300 mila euro per le casse dello Stato.

Era il 2022 quando il sistema truffaldino, che ha preso piede a Civitavecchia e in altri porti italiani, ha cominciato a farsi strada.

L’inganno era semplice, ma ben studiato: i tunisini avevano trovato il modo per simulare una presenza continuativa in Italia.

Bastava apparire come persone economicamente fragili, con un reddito sotto la soglia minima, per poter accedere ai bonus e alle agevolazioni statali.

L’obiettivo finale? Usare i soldi ricevuti dal nostro paese per tornare in Tunisia, dove vivere un’altra vita, alimentata dai fondi ottenuti con il trucco.

Falsificare la presenza: un gioco di carte ben orchestrato

Con documenti falsi che attestavano una finta residenza stabile, questi uomini avevano trovato il modo di aggirare le leggi italiane e ottenere tutto ciò che una famiglia in difficoltà avrebbe potuto sperare: assegni familiari, bonus per l’istruzione, voucher per la maternità.

A tutto questo si aggiungeva una menzogna ancora più grande: i beneficiari, infatti, dichiaravano di avere figli iscritti nelle scuole italiane, ma le verifiche rivelavano che quei bambini non avevano mai messo piede in aula. Alcuni di loro non parlavano nemmeno italiano.

In molti casi, questi individui soggiornavano in Italia solo per periodi brevissimi, giusto il tempo necessario per ottenere i fondi.

Poi, una volta in possesso dei soldi, tornavano nella loro terra d’origine, dove il denaro veniva speso per un altro tipo di vita, lontana dalle leggi italiane.

Le indagini: una lunga rete di inganni

Le indagini, coordinate dalla Procura di Civitavecchia, hanno portato alla luce la rete di falsità che si era estesa per tutto il territorio nazionale.

I poliziotti, impegnati in controlli capillari, hanno ricostruito con precisione il modus operandi dei truffatori, raccogliendo testimonianze cruciali da dirigenti scolastici, insegnanti, e funzionari pubblici.

È stato proprio grazie alla collaborazione di chi lavorava sul campo che sono emerse le vere dimensioni della truffa.

I dirigenti scolastici hanno confermato che i bambini iscritti nei registri delle scuole italiane non avevano mai frequentato nemmeno un giorno di lezione.

Le famiglie che dichiaravano di essere residenti, in realtà, vivevano in Tunisia, sfruttando il sistema senza scrupoli.

Un danno enorme per lo Stato

In un periodo di forte difficoltà economica, il danno per lo Stato italiano è stato ingente: circa 300 mila euro sono stati sottratti dalle risorse pubbliche grazie a documenti falsificati e a una serie di inganni ben studiati.

I soldi che avrebbero dovuto andare a chi realmente aveva bisogno sono finiti nelle tasche di chi ha abusato del sistema.

Il recupero delle somme e la revoca dei permessi

Gli inquirenti non si sono fermati alla semplice scoperta del sistema truffaldino.

Sono già in atto le procedure per il recupero delle somme erogate senza alcun diritto e per la revoca dei permessi di soggiorno ottenuti senza il minimo titolo.

Nessun furto di risorse pubbliche può rimanere impunito.

Ogni passo è stato monitorato e gli indagati stanno per affrontare le conseguenze delle loro azioni.

