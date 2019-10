Lingering Ghosts. In mostra gli occhi migranti

Cosa significa essere un richiedente asilo nel Regno Unito? La decima edizione del Festival della Diplomazia, dal 17 al 25 ottobre, porta a Roma la mostra Lingering Ghosts, letteralmente “ombre sospese”, progetto editoriale del fotografo inglese Sam Ivin, che vede una serie di ritratti di richiedenti asilo in cui gli occhi sono stati raschiati via manualmente dall’autore.

Occhi migranti, occhi in viaggio verso l’Europa

Una volta arrivati nel Regno Unito, i migranti si trovano a vivere in una sorta di limbo, dovendo attendere notizie della loro richiesta di asilo per mesi o addirittura anni. Diventano dei lingering ghosts, delle ombre sospese. Graffiare via i volti di questi migranti è un modo per tramettere in maniera potente l’idea della perdita di sé, e la confusione che li attanaglia, mentre aspettano di conoscere il loro destino.

Lingering Ghosts, realizzata durante la permanenza di Sam Ivin a Fabrica, centro di ricerca sulla comunicazione, e sarà esposta dal 17 all’8 novembre presso Officine Fotografiche Roma, in Via Libetta 1, in occasione del Festival della Diplomazia 2019.

Dopo il successo della precedente edizione che ha superato la quota di 10.000 presenze di pubblico, dal 17 al 25 ottobre 2019 a Roma, presso diverse sedi istituzionali e ambasciate, arriva la decima edizione della prima manifestazione al mondo dedicata alla diplomazia, alla geopolitica e alle relazioni internazionali: il Festival della Diplomazia.

Nei dieci anni di vita, il festival ha assistito e raccontato l’elezione di tre Presidenti della Commissione Europea, due Presidenti degli Stati Uniti d’America e otto Ministri degli Affari Esteri del Governo Italiano. Ha testimoniato l’inizio di 11 conflitti internazionali e la cessazione di 12 guerre sparse per il mondo, oltre ad aver portato l’attenzione con gran tempestività su temi come Wikileaks, Brexit, la Lotta alle diseguaglianze, i Cambiamenti climatici e la nuova Via della Seta.

Organizzato con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e di Roma Capitale, il Festival della Diplomazia, è ormai un classico appuntamento per la Comunità Diplomatica presente nella città, che s’incontra e dibatte in sedi istituzionali e luoghi “altri”, e rende Roma assoluta protagonista della discussione e dell’analisi geopolitica e diplomatica.

