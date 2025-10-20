L’ira, l’alcol, la paura: ad Ardea un uomo si scaglia contro la sua famiglia

Una serata di paura in un’abitazione di Ardea, dove la furia di un uomo, accecato dall’alcol e dalla rabbia, ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

È accaduto in via Nazzareno Strampelli, dove un 39enne, in evidente stato di alterazione, ha aggredito verbalmente e fisicamente i propri genitori e il fratello, arrivando a minacciarli di morte con urla e violenza incontrollata.

La lite, iniziata per motivi ancora in fase di accertamento, è rapidamente degenerata. Quando la tensione è esplosa, i familiari, terrorizzati, hanno chiesto aiuto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ardea, che hanno trovato l’uomo in preda alla collera. L’intervento dei militari si è rivelato provvidenziale: la situazione era ormai fuori controllo e il rischio di un epilogo drammatico era concreto.

La madre del 39enne, sotto choc, è stata accompagnata all’ospedale Sant’Anna di Pomezia per gli accertamenti medici.

Dopo aver raccolto le denunce dei familiari, i carabinieri hanno arrestato l’uomo, poi condotto nel carcere di Velletri su disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.

