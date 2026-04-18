L’Isola felice in festa domenica 10 maggio 2026

Domenica 10 maggio 2026 L’Isola felice, il giardino accanto alla chiesa di San Felice da Cantalice, festeggia 10 anni di adozione e di riqualificazione dopo anni di chiusura e abbandono per via del cantiere della Metro C.

Domenica 10 maggio è anche la festa della mamma pertanto sarà un’occasione per rendere questa giornata davvero speciale!

Sarà un’occasione di giochi e letture ma anche di ricordi per tutte le belle esperienze che molti genitori hanno vissuto in questo piccolo mondo verde e di riconoscenza del lavoro dei vari volontari, spesso gli stessi genitori dei bambini frequentanti, che negli anni si sono spesi per mantenere vivo un bene comune così utile a tante famiglie di tante nazionalità e culture e prezioso per l’ambiente e il benessere della comunità.

L’evento, patrocinato dal Municipio V, prevede varie attività per i bambini e la partecipazione dell’artista Massimiliano Maiucchi, in arte Jully, che nel pomeriggio intratterrà il pubblico dei piccoli con le sue fantastiche letture animate.

Appuntamento presso il giardino accanto alla Piazza San Felice da Cantalice, Centocelle

Orari: dalle ore 10,30 alle 13:00 e riprenderanno alle 14:30 fino alle 19,00.

Per tutte le attività è richiesta la compresenza dei genitori.

Segui l’evento sulla pagina Facebook dell’Isola felice di Centocelle:

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