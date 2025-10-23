Termini, rissa finisce a sediate in piazza dei Cinquecento: intervengono i Carabinieri

Momenti di tensione ieri pomeriggio nei pressi di piazza dei Cinquecento, dove una lite tra cittadini stranieri è degenerata in una vera e propria rissa.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione Roma Macao, intervenuti d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, quattro persone – tre uomini e una donna – sono state arrestate con l’accusa di rissa aggravata.

La segnalazione al 112 ha portato i militari sul posto mentre il conflitto era ancora in corso. I Carabinieri hanno trovato i quattro ancora intenti a colpirsi reciprocamente, anche utilizzando sedie prese da un bar vicino.

Grazie all’intervento rapido, i protagonisti della lite sono stati bloccati senza ulteriori conseguenze per passanti o commercianti.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno confermato che la lite era iniziata almeno venti minuti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e che il motivo scatenante era, a quanto pare, del tutto futili.

I quattro arrestati sono stati condotti in caserma in attesa dell’udienza di convalida.

