Lite in un bar a Roma sfocia in rapina: arrestato 26enne

Un acceso litigio scaturito da dissidi pregressi si è trasformato in un caso di rapina in un bar di via Roberto Malatesta.

La vicenda ha visto coinvolti un 40enne romano e un giovane senza dimora di 26 anni, di origine egiziana, con precedenti penali alle spalle.

Durante l’alterco, il 26enne ha aggredito il 40enne, sottraendogli il cellulare e fuggendo subito dopo.

L’intervento tempestivo dei carabinieri:

La segnalazione al 112 ha attivato l’intervento immediato dei carabinieri della stazione Torpignattara.

Una volta sul posto, i militari hanno raccolto la denuncia della vittima, che ha fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore.

Grazie a queste informazioni, il giovane è stato individuato poco lontano dal luogo dell’incidente, ancora in possesso del telefono rubato.

Conseguenze legali per l’aggressore:

Il 26enne è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria, un reato che si verifica quando l’aggressione viene usata per sottrarre o trattenere la refurtiva.

Successivamente, l’arresto è stato convalidato dalle autorità e per il giovane è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Roma.

