Lite per la viabilità, tira fuori la pistola e minaccia un automobilista: 35enne arrestato a Ciampino

Un banale diverbio per la viabilità poteva trasformarsi in una tragedia. Un 35enne di Ciampino è stato arrestato dai carabinieri dopo aver puntato una pistola contro un automobilista, durante una lite in strada.

Quando i militari lo hanno rintracciato nella sua abitazione, hanno scoperto che nascondeva droga e armi.

L’uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, al culmine di una discussione con un altro conducente, avrebbe estratto una pistola e l’avrebbe mostrata a scopo intimidatorio. Subito dopo si è allontanato, ma la vittima ha dato l’allarme al 112.

La fuga e l’arresto

Le pattuglie dell’aliquota radiomobile si sono messe sulle sue tracce e, dopo pochi minuti, lo hanno intercettato a bordo della sua auto.

All’interno del veicolo i militari hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 7.65, con matricola abrasa, sette proiettili e colpo in canna, pronta per essere utilizzata.

Nello stesso vano sono stati rinvenuti anche un coltello a scatto e una piccola dose di cocaina.

La perquisizione è poi proseguita nella sua abitazione, dove i carabinieri hanno sequestrato una busta sottovuoto con 215 grammi di marijuana, una bilancia elettronica di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Le accuse

Per il 35enne sono scattate le manette con le accuse di porto abusivo di arma clandestina, porto di oggetti atti a offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Velletri, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.