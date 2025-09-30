Lite tra clienti e sicurezza: noto locale dell’Ostiense chiuso per dieci giorni

Resterà chiuso per dieci giorni un noto club nel cuore del quartiere Ostiense, finito recentemente sulle cronache per una violenta rissa tra avventori e addetti alla sicurezza.

La decisione è stata presa dal Questore di Roma a seguito dell’istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa, dopo l’episodio avvenuto poco più di una settimana fa in via dei Conciatori.

Le immagini della lite, riprese dai presenti con i cellulari, avevano subito fatto il giro dei social, suscitando sconcerto tra i cittadini.

La rissa, segnalata al NUE 112, aveva reso necessario l’intervento della polizia, ma quando le volanti sono arrivate sul posto, gli autori dell’aggressione si erano già dileguati.

Causa della rissa e danni al locale

Secondo le ricostruzioni della polizia, tutto sarebbe nato dal rifiuto degli addetti alla sicurezza di far entrare alcuni avventori in evidente stato di alterazione alcolica.

Il dissenso dei clienti ha scatenato un alterco degenerato nel danneggiamento della vetrina del club.

Irregolarità tra lo staff

Durante le verifiche amministrative è emerso un altro elemento grave: due addetti alla sicurezza presenti quel giorno non avevano la documentazione obbligatoria per svolgere le proprie mansioni. Una violazione che ha portato alla chiusura temporanea dell’esercizio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.