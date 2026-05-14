Litorale romano, stretta della Polizia Locale: fermata auto in fuga dopo un furto, quattro denunciati

Il cielo grigio e le piogge degli ultimi giorni non hanno svuotato soltanto le spiagge del litorale romano. Hanno anche offerto alle forze dell’ordine l’occasione per intensificare i controlli nelle aree più delicate di Ostia e Castel Porziano, dove tra parcheggi improvvisati, furti lampo e abusivismo si consuma ogni estate una partita complicata sul fronte della sicurezza.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con un’operazione coordinata tra il X Gruppo Mare e il I Gruppo Centro, hanno presidiato le zone dei Cancelli, Capocotta e gli assi principali della via del Mare, mettendo insieme un bilancio fatto di denunce, sequestri e controlli mirati.

L’intervento più significativo è scattato proprio lungo la via del Mare, dove una pattuglia motociclistica ha notato un’auto procedere a velocità sostenuta con manovre considerate pericolose. Gli agenti hanno intimato l’alt, ma il conducente ha tentato di proseguire la corsa prima di essere fermato dopo un breve inseguimento.

A bordo del veicolo viaggiavano quattro uomini — due cittadini peruviani di 54 e 32 anni e due cubani di 33 e 24 anni — apparsi fin da subito particolarmente agitati. Il controllo approfondito dell’auto ha chiarito il motivo del nervosismo: nell’abitacolo era nascosta una borsa rubata poco prima nel parcheggio di un supermercato di Acilia.

All’interno c’erano documenti personali e un telefono cellulare che hanno permesso agli agenti di rintracciare rapidamente la proprietaria e restituirle la refurtiva. Per i quattro uomini, tutti già noti alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia per ricettazione.

I controlli hanno poi portato alla scoperta di altre situazioni irregolari sparse tra il litorale e le arterie di collegamento. Un quarantenne spagnolo è stato denunciato dopo essere stato fermato alla guida di un’auto senza revisione e con patente scaduta.

Durante la perquisizione del veicolo gli agenti hanno trovato due coltelli nascosti nell’abitacolo, facendo scattare l’accusa di porto ingiustificato di armi.

Sempre nel corso dell’operazione, la Polizia Locale ha recuperato un’auto risultata rubata, successivamente restituita al proprietario. Per il più giovane dei fermati sulla via del Mare, inoltre, è arrivata anche la segnalazione alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata riservata anche al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, presenza storica e difficile da estirpare lungo le aree balneari romane.

Tra i Cancelli e Capocotta gli agenti hanno individuato cinque persone sorprese mentre chiedevano denaro agli automobilisti per la sosta. Oltre alle sanzioni amministrative, è stato sequestrato il denaro ritenuto frutto dell’attività illecita.

Parallelamente ai controlli di polizia giudiziaria, gli agenti hanno intensificato anche le verifiche sul fronte della viabilità. Numerose le multe elevate per sosta irregolare lungo le strade che conducono alle spiagge, dove auto parcheggiate in doppia fila o lungo le carreggiate finiscono spesso per ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso e compromettere la sicurezza del traffico.

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