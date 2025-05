Lo aggredisce per rubargli lo zaino: 38enne rintracciata dopo dieci giorni

È stata rintracciata e sottoposta a fermo dai Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini la 38enne di origine congolese, gravemente indiziata per una rapina avvenuta lo scorso 7 maggio, in piena notte, ai danni di un uomo italiano di 56 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 3:30 del mattino, quando la vittima, secondo quanto riferito ai militari, si trovava in piazza dei Cinquecento, a pochi passi dalla stazione Termini.

Avvicinato da un uomo e una donna, che inizialmente gli avevano proposto l’acquisto di generi alimentari, si è ritrovato in pochi istanti aggredito a calci e pugni. Il violento pestaggio si è concluso con il furto dello zaino, al cui interno erano custoditi contanti e un telefono cellulare.

Nonostante le botte, l’uomo è riuscito a raggiungere da solo il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni, dove i medici lo hanno medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi per le contusioni riportate.

Scattate immediatamente le indagini, i Carabinieri hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Grazie ai fotogrammi acquisiti e al riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, gli investigatori sono riusciti a identificare la donna coinvolta nel colpo.

La svolta è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19:30, quando la sospettata è stata individuata nei pressi del mercato Esquilino.

Ancora con gli stessi abiti della notte del delitto e in possesso della parrucca con trecce che indossava durante l’aggressione, la 38enne è stata immediatamente bloccata.

Condotta nel carcere femminile di Rebibbia, la donna ha visto convalidato il fermo dal Tribunale di Roma, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi.

