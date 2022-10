Lo sport per tutti nel Municipio Roma V con ASD Orsa Maggiore

Prenderà il via nel prossimo fine settimana “Gimme FiVe”, un ciclo di eventi di promozione della pratica sportiva aperti a tutti, con attività gratuite, adatte a tutte le età e inclusive. L’iniziativa è affidata all’A.S.D. Orsa Maggiore, Associazione Dilettantistica Sportiva affiliata alla Federazione Italiana Sport Orientamento e attiva da quasi 30 anni nella pratica e promozione dell’Orienteering, vincitrice del bando del Muncipio Roma V per l’organizzazione di eventi sportivi sul proprio territorio.

Sarà l’occasione per scoprire e provare sport e attività coinvolgenti, molte delle quali ancora poco conosciute: sarà un bel momento di svago e l’occasione per scoprire una nuova passione sportiva. Faranno parte del circuito sei appuntamenti distribuiti in tre fine settimana: 15-16 ottobre, 5-6 novembre e 12-13 novembre.

Il primo appuntamento è per sabato 15 ottobre 2022 presso lo stadio A. Nori a Tor Tre Teste, dalle ore 15 alle 18, con attività di Micro-Orienteering, Labirinto e Skymano.

Il Micro-Orienteering e il Labirinto sono specialità ricreative adattate dall’Orienteering, che consiste nel seguire un tracciato indicato sulla mappa, attraverso una sequenza di punti controllo obbligatori e in cui il percorso tra un punto e l’altro è libero e scelto individualmente dal concorrente. È adatto a tutte le età, è immersione e interazione con l’ambiente circostante, ed è un connubio perfetto tra impegno fisico e mentale. Nella forma proposta, è indicato anche per i più piccoli (dai 5 anni) e completamente accessibile.

Lo Skymano è un gioco sportivo consistente in una pallamano adattata, in cui le squadre sono schierate su posizioni fisse. È studiato per i giovani, adulti e per i superadulti, indipendentemente dalle diversità motorie, sensoriali, cognitive e di qualsiasi genere.

Nei successivi eventi, la disciplina cardine degli eventi sarà ancora l’Orienteering, che verrà proposto sia nella sua disciplina “classica”, la Corsa Orientamento, sia in quella di precisione, il Trail-Orientamento, in cui i concorrenti con disabilità motorie competono esattamente alla pari con i concorrenti normodotati.

Non mancheranno altre attività sportive salutari e popolari, tra cui Padel, anche in forma accessibile, corsa podistica, yoga, fitness e Nordic Walking, che attraverso la corretta pratica consente di mantenere vigore fisico e vitalità mentale.

Enti patrocinatori dell’iniziativa: Federazione Italiana Sport Orientamento, Comitato Regionale CONI Lazio, Comitato Regionale CIP Lazio.

Informazioni più dettagliate si possono ottenere visitando il sito www.gimme5.eu o scrivendo a info@asdorsamaggiore.it . Alcune attività potranno avere un numero limitato di partecipanti, per cui è consigliabile contattare l’organizzazione e prenotarsi.