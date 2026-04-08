Logistica, il colosso dei “finti precari”: maxi-evasione da 4 milioni e 600 lavoratori sfruttati

Un esercito di oltre 600 lavoratori fantasma, inquadrati come collaboratori esterni ma gestiti con il pugno di ferro tipico del lavoro subordinato. È quanto emerso da una imponente attività ispettiva condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Fiumicino, in stretta sinergia con i funzionari dell’INPS.

Nel mirino è finita una società leader nel settore della distribuzione e della logistica, accusata di aver architettato un sistema sistematico di evasione contributiva per un valore superiore ai 4 milioni di euro.

Il trucco del “finto Co.Co.Co.”

Il meccanismo scoperto dagli investigatori era tanto semplice quanto spietato. Per abbattere i costi aziendali, la società stipulava con la stragrande maggioranza delle maestranze dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.).

Sulla carta, i lavoratori avrebbero dovuto godere di autonomia; nella realtà, erano sottoposti a una rigida gerarchia tipica del contratto subordinato, ma senza le garanzie previste (ferie, malattia, contributi pieni).

Pedinati dal GPS: la tecnologia al servizio dello sfruttamento

Le testimonianze raccolte nelle unità locali sparse in tutta Italia hanno svelato un regime di controllo asfissiante. I dipendenti erano vincolati a:

Orari rigidi: nessuna autonomia gestionale.

Eterodirezione: ordini costanti e diretti su ogni singola mansione.

Braccialetto elettronico invisibile: l’azienda utilizzava dispositivi di geolocalizzazione GPS per monitorare ogni spostamento e misurare la performance al secondo, trasformando l’efficienza tecnologica in uno strumento di pressione indebita.

Una vittoria per i diritti: 600 assunzioni forzate

Oltre all’evasione milionaria, i controlli hanno portato alla luce pesanti irregolarità nel Libro Unico del Lavoro. Il rappresentante legale della società è stato segnalato all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dovrà ora far fronte a una pioggia di sanzioni e interessi.

Ma la notizia più importante riguarda il futuro dei lavoratori. Grazie all’intervento della Guardia di Finanza, il rapporto di lavoro di oltre 600 persone verrà ufficialmente riqualificato.

Per la prima volta, a questi dipendenti verrà applicato il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) di riferimento, restituendo loro la dignità economica e le tutele assistenziali e previdenziali che erano state sistematicamente negate per anni.

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