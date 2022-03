“London Calling”: a Palazzo Cipolla

Le sale di Palazzo Cipolla, fino al prossimo 17 luglio, ospiteranno la mostra “London Calling: British Contemporary Art Now. From David Hockney to Idris Khan”. In esposizione oltre 30 opere, presentate per la prima volta in Italia ed appartenenti a 13 noti esponenti dell’arte contemporanea britannica: David Hockney, Michael Craig-Martin, Sean Scully, Tony Cragg, Anish Kapoor, Julian Opie, Grayson Perry, Yinka Shonibare, Jake e Dinos Chapman, Damien Hirst, Mat Collishaw, Annie Morris ed Idris Khan.

Come suggerisce il titolo stesso del progetto, tutti questi illustri nomi sono accomunati dal fatto di aver trovato, in qualche modo, nella capitale britannica una fonte di ispirazione fondamentale per il loro percorso professionale. Ad alcuni di essi Londra ha dato i natali, mentre altri hanno deciso di trasferirsi lì, nel corso della loro carriera, per affacciarsi sulla vivace scena artistica londinese. Si tratta, quindi, di personalità con provenienze e bagagli culturali differenti che hanno scelto però Londra come città d’elezione per la loro produzione. Il percorso espositivo parte con i lavori del più anziano tra gli artisti in esposizione, David Hockney – classe 1937, realizzati grazie all’ausilio di strumenti tecnologici come l’I-Pad e l’I-Phone, fino ad arrivare alle opere del fotografo britannico quarantatreenne Idris Khan.

La peculiarità di questa mostra risiede proprio nell’eterogeneità delle opere in mostra che offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare e confrontare una serie di tecniche compositive, molto distanti tra loro, come: la pittura, la scultura, il disegno, la ceramica e la fotografia. Il progetto espositivo intende privilegiare le opere più recenti, ad eccezione di alcuni pezzi “storici” come il “Pharmacy Cabinet” di Hirst del 1997 ed il celebre vaso di ceramica realizzato da Grayson Perry nel 1995.

La mostra, curata da Maya Binkin e Javier Molins, è stata promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale e realizzata da Poema in collaborazione con Comediarting ed Arthemisia.

“London Calling: British Contemporary Art Now. From David Hockney to Idris Khan”

QUANDO: fino al 17 luglio 2022

ORARI: dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00

DOVE: Palazzo Cipolla – via del Corso, 320

CONTATTI: http://www.fondazioneterzopilastromediterraneo.it