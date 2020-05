L’ospedale “San Camillo risponde”

Un servizio per la presa in carico durante la fase post emergenza Covid di nuovi pazienti con patologie potenzialmente “a rischio”, in cui parallelamente alla progressiva riattivazione delle attività programmate, è necessario creare le condizioni per entrare in contatto con gli specialisti e, al bisogno essere visitati.

E’ questo l’ambito in cui l’Azienda San Camillo – Forlanini ha deciso di avviare il servizio telefonico “San Camillo Risponde” – 06 58703019 per creare un contatto diretto tra gli specialisti e tutti quei pazienti per i quali un ritardo diagnostico può innescare o aggravare una patologia che necessita la presa in carico rapida. Un servizio di consulenza telefonico attivo per pazienti – e per i loro medici curanti – che non rientrano nelle categorie U e B ma che hanno necessità di contatto con uno specialista. Un servizio che prevede sportelli telefonici specialistici aperti due ore al giorno secondo il calendario reso disponibile dalle Unità operative. Per facilitare l’accesso al servizio dal 12 maggio è attivo dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 17.00 il numero 06 58703019. Un servizio di carattere generale per orientare l’utenza sulle modalità d’accesso al “San Camillo Risponde”, dove un operatore interno fornirà contatti telefonici, indirizzi mail ed orari delle differenti Unità Operative i cui riferimenti saranno reperibili nell’apposita sezione del sito aziendale www. scamilloforlanini.rm.it.

“Per questo progetto, mai realizzato prima al San Camillo – ha spiegato il Dg d’Alba – abbiamo potuto contare sul sostegno de Il Tulipano Bianco. Un’associazione di promozione sociale che ha scelto coraggiosamente di condividere la “mission” dell’Ospedale ed investire una parte dei contributi volontari dei cittadini versati attraverso il 5 per mille a sostegno della campagna di comunicazione e diffusione di questo servizio. Una collaborazione preziosa che conferma la validità del rapporto pubblico/privato quando questa sinergia va nella direzione di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”. Mentre il presidente Giordani ha commentato: “Il San Camillo Risponde” è un servizio utile, che punta a riportare all’ospedale romano tanti cittadini dopo l’emergenza Covid 19. Ci tengo a ringraziare tutti i presenti e, in particolare, Fabrizio d’Alba, per aver permesso questa sinergia e questa collaborazione, proceduta in tempi rapidi e concreti al fine di consegnare alla comunità un servizio efficiente e che consentirà agli utenti di credere ancora di più in una sanità sicura, efficace e che tutela realmente il diritto alla salute”.