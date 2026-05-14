L’Ostiamare vola in Serie C: il Campidoglio celebra lo storico ritorno tra i professionisti

Il litorale romano conquista il calcio che conta e la città gli rende omaggio. Questa mattina, il sindaco Roberto Gualtieri ha ricevuto in Campidoglio, presso il Palazzo Senatorio, l’Ostiamare per celebrare la promozione in Serie C della stagione 2025-2026.

Un traguardo storico che riporta il calcio professionistico stabilmente a Ostia, facendo della squadra biancoviola la terza realtà capitolina nel panorama dei campionati maggiori.

Roma “trina” nel calcio professionistico

“Avere una terza squadra in Serie C è un orgoglio per tutta la comunità”, ha esordito il sindaco Gualtieri durante la consegna dei riconoscimenti.

Il primo cittadino ha sottolineato come questo successo sportivo sia il riflesso di un riscatto territoriale più ampio:

“Complimenti all’allenatore e a tutti i calciatori che sono stati bravissimi. È un grande orgoglio per Ostia e per un territorio su cui stiamo investendo tantissimo. Roma torna ad avere tre squadre professioniste, un trionfo che ci riempie di soddisfazione.”

Il fattore De Rossi e il senso di appartenenza

Un plauso speciale è stato rivolto al presidente Daniele De Rossi, premiato per la lungimiranza del suo progetto tecnico e societario.

Sotto la sua guida, la squadra che gioca le partite casalinghe allo Stadio Anco Marzio ha saputo costruire una cavalcata vincente basata su solidità e appartenenza.

Anche la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, ha voluto sottolineare la valenza sociale della vittoria: “Quella dell’Ostiamare è una storia di riscatto per il litorale romano. Attraverso lo sport, i nostri giovani ritrovano socialità e speranza. Celebriamo una vittoria meritata, ma anche l’inizio di una nuova sfida che la società saprà affrontare con serietà e determinazione”.

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