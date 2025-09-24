Lotta al commercio abusivo a Roma: venditore si oppone al sequestro della merce e ferisce un agente

Continua senza sosta l’azione della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare il commercio abusivo e le attività illegali nei pressi dei mercati rionali, dove i fenomeni illeciti sono più diffusi.

Questa mattina, gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), coadiuvati dai colleghi del GSSU e del Gruppo Territoriale del III Nomentano, hanno effettuato due interventi mirati ad Anagnina e Val Melaina.

Gli abusivi avevano allestito una decina di banchi di vendita con ombrelloni nell’area di parcheggio antistante i mercati coperti.

Durante le operazioni, un 43enne di nazionalità marocchina si è opposto energicamente al sequestro della merce, tentando di riappropriarsene e scagliandosi contro gli agenti, ferendone uno. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma.

Oltre all’arresto, la Polizia Locale ha sequestrato oltre 3.500 articoli tra capi di abbigliamento e materiale per la casa, insieme a circa 25 metri cubi di materiali vari e ciarpame provenienti anche da contenitori di abiti usati, giudicati igienicamente non trattabili e distrutti tramite AMA.

Sono stati inoltre sequestrati i banchi abusivi: tre ad Anagnina e una decina a Val Melaina, insieme a tutte le attrezzature utilizzate per esporre e vendere la merce.

