Lotteria Italia 2026: Roma vince 5 milioni di euro. Lazio regina con 8,5 milioni totali

Il Lazio torna protagonista assoluto della lotteria nazionale e si riprende la vetta della fortuna. Dopo due anni senza premi di prima categoria, la regione replica lo storico exploit del 2021 centrando tre dei cinque “biglietti d’oro”.

Roma, ancora una volta, si conferma la capitale anche della sorte: oltre 1,3 milioni di tagliandi venduti – pari al 14% del totale nazionale – e il premio massimo da 5 milioni di euro finito nella Città eterna.

Il colpo più ricco è stato messo a segno in via Cassia, dove un biglietto da 5 milioni è stato acquistato al Bar Le 7 Meraviglie. Ma la mappa della fortuna laziale non si ferma ai confini del Campidoglio.

A Ciampino, all’interno dell’aeroporto, un secondo premio da 2,5 milioni è stato venduto nel punto Relay dell’area partenze, mentre ad Albano Laziale è arrivato un altro milione di euro, centrato in una tabaccheria di Corso Giacomo Matteotti.

Completano il podio nazionale due vincite fuori regione: i 2 milioni di euro di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, e il premio da 1,5 milioni finito a Jerzu, in Sardegna.

Secondo i dati diffusi da Agipronews, i biglietti vincenti sono stati acquistati nei contesti più diversi: dal bar di quartiere alla tabaccheria di provincia, fino agli scali aeroportuali, confermando come la fortuna possa colpire ovunque.

L’edizione 2026 ha portato con sé anche una novità: un premio speciale da 300mila euro, vinto ad Auronzo di Cadore.

Durante lo speciale televisivo condotto da Stefano De Martino, i simboli vincenti sono stati scelti da alcuni volti noti dello spettacolo: Claudia Gerini ha estratto il gufo legato al primo premio, mentre Rocco Hunt, Noemi, Francesca Chillemi e Nino Frassica hanno associato i simboli agli altri biglietti milionari.

Il bilancio finale parla di una vera pioggia di denaro: oltre ai cinque premi di prima categoria, sono stati distribuiti complessivamente 306 premi, con 30 vincite da 100mila euro, 60 da 50mila e 210 da 20mila euro.

Una festa della fortuna che, quest’anno, parla decisamente laziale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.