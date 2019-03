Luigi De Luca e Cristina Imbucata vincono la 52ª edizione del Pineto Parkrun

I concorrenti che hanno partecipato al nuovo appuntamento di sabato 23 marzo 2019, sono stati premiati da una bellissima giornata primaverile e un cielo perfettamente azzurro, da far da cornice alla meravigliosa Cupola ci San Pietro che s’intravedeva in lontananza fra le piante del Parco del Pineto.

Come da prassi in questi appuntamenti, ad arrivare per primi nel punto d’incontro sono i volontari, guidati dal Direttore dei Parkrun Pineto Salvatore Vassallo. Queste persone dopo aver reso accogliente il posto, disponendo a terra un telo a mo’ di deposito borse, e un tavolinetto per le cibarie e materiali d’emergenza (acqua ossigenata e altro) questi volontari si sono recati a disporre cartelli segnalatori lungo il percorso.

Nel frattempo alla spicciolata sono giunti altri concorrenti, molti di loro sono arrivati correndo, per arrivare, nei tempi esatti, e prendere parte con gli amici all’evento della giornata. Circa cinquanta i concorrenti di cinque nazionalità che hanno preso parte alla 52ª edizione del Pineto Parkrun.

Prima del segnale di partenza fissato per le ore 9.00, Salvatore Vassallo come consuetudine in modo particolare per i neo partecipanti ha riferito: come tutte le corse che si svolgono nei parchi, abbiamo la possibilità di ammirare le meraviglie della natura, ma non bisogna distrarsi troppo ha aggiunto l’oratore perché lungo tutto il percorso ci sono tante insidie, buche, radici, viottoli scoscesi formati durante gli acquazzoni e altro, quindi molta attenzione.

Anche la signora Jenny Stripe, come il Presidente si è rivolto ai concorrenti stranieri parlando in inglese invitandoli a prestare molta attenzione lungo il percorso.

Il percorso per un totale di cinque chilometri. Due giri di due chilometri e cinquecento metri ciascuno, con il passaggio a metà gara nel punto di partenza, con il piacere e la soddisfazione di ricevere gli applausi degli amici e parenti arrivati per gustarsi l’evento.

La signora Roberta Pastorino ha assunto ancora una volta le mansioni di “Cronometrista”. La signora Roberta non potendo partecipare alla gara, per la sua gestazione, seduta comodamente su una poltroncina, con il suo preciso cronometro, è riuscita a prendere i tempi di tutti i partecipanti alla gara.

Per lacronaca: Luigi De Luca (18’18”) e Cristina Imbucata hanno vinto la 52ª edizione del Pineto Parkrun.

A fine gara, un gradevole rinfresco, grazie sempre al gradito pensiero e la generosità di qualche concorrente.

Ma cos’è in pratica il ParkRun? La corsa nei parchi del mondo, movimento sportivo non agonistico e gratuito che ha appassionato e coinvolto milioni di persone, tra runners e volontari.

I Parkrun si svolgono in tutti e cinque i continenti del nostro pianeta, a Roma si può correre al Parco del Pineto e al Parco della Caffarella.

Come si partecipa? Per diventare parkurunner (sapere i tempi di percorrenza) conviene registrasi una sola volta nella vita sul sito parkrun.it e scaricare il proprio codice a barre. La registrazione a Parkrun, permette la partecipazione a qualsiasi evento nel mondo.

A questi eventi si può partecipare gratuitamente, si corre senza pettorale, a velocità a piacere, non si ricevono premi. Un’occasione per familiarizzare, parlare di sport in tutte le lingue.