L’ultima notte di Pasolini al The Forum

Giovedì 7 maggio, al The Forum, in piazza del Pigneto 8/A, alle ore 18,30, Francesco Sirleto sarà relatore in questo importante evento, dialogando con l’autore, Giovanni Lucifora, sul contenuto del suo libro “L’ultima notte di Pasolini

Una ricostruzione dettagliata e documentatissima delle ultime ore del grande intellettuale italiano, dell’agguato da lui subito, dell’orrendo massacro al quale fu sottoposto il suo corpo, dello scellerato inizio delle indagini effettuate subito dopo la scoperta del suo cadavere.

E non solo, perché il volume di Lucifora ripercorre tutto l’iter giudiziario del processo sul delitto Pasolini, un processo che, invece di chiarire i vari misteri di quella tragica notte, non ha fatto altro che complicare, depistare, trascurare i numerosi indizi che portavano a ritenere che sul terreno dell’Idroscalo, nella notte tra il primo e il 2 novembre 1975, vi fossero molte più persone di quanto la sentenza della Corte d’Appello di Roma ne abbia individuate.

Un appuntamento da non perdere, quindi, soprattutto per tutti quelli che, a distanza di cinquanta anni, non hanno ancora perso la speranza che si possa giungere, prima o poi, alla verità.

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