L’appuntamento è alle ore 17:00 alla Casa della Memoria e della Storia in Via San Francesco di Sales 5.

Giovedì 9 ottobre alla Casa della Memoria e della Storia si terrà la presentazione del libro “L’ultima strage di Roma, Edmondo Di Pillo e l’eccidio de La Storta” di Emilio D’Amato.

