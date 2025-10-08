“L’ultima strage di Roma, Edmondo Di Pillo e l’eccidio de La Storta” di Emilio D’Amato
La presentazione del libro, giovedì 9 ottobre alla Casa della Memoria
Giovedì 9 ottobre alla Casa della Memoria e della Storia si terrà la presentazione del libro “L’ultima strage di Roma, Edmondo Di Pillo e l’eccidio de La Storta” di Emilio D’Amato.
Questo libro rappresenta la prima biografia su uno dei 14 patrioti assassinati dai nazisti in fuga dalla città il 4 giugno 1944 con una rievocazione degli eventi che da via Tasso finisce sulla via Cassia.
L’appuntamento è alle ore 17:00 alla Casa della Memoria e della Storia in Via San Francesco di Sales 5.
