L’ultimo saluto a Dario Santilli

Il quartiere Pigneto si stringe nel dolore per la perdita di Dario Santilli, morto a Roma il 13 settembre 2025 nell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma.

Dario Santilli era molto di più di un commerciante nel quartiere Pigneto. Fino al 2020 nella sua enoteca Infernotto nell’isola pedonale e poi anche fuori dall’attività commerciale, ha rappresentato un consigliere prezioso per molti giovani, un uomo consapevole della vita reale, con una storia personale colma e talvolta tortuosa, una personalità affascinante con la quale confrontarsi, dialogare e discutere in maniera piacevolmente coinvolgente, soprattutto per molti artisti e intellettuali; lui, che con il suo fare di padre resistente e resiliente conquistava, insegnava e trasportava così tanto da diventare per molti giovani stranieri, bisognosi o disagiati un’ancora di salvezza che li ha condotti alla piena ripresa di sé. Un uomo che sapeva parlare con amore, per la comunità e per il prossimo, e d’amore, quando parlava della sua Silvia.

Stimato da molti, contrastato da altrettanti che non sempre hanno saputo apprezzare la sua schiettezza, Dario è stato sempre diplomaticamente dalla parte del più debole ed era questo per lui il vero senso della politica. Sì, perché lettura, politica e musica erano le sue più grandi passioni che lo hanno accompagnato fino agli ultimi giorni della sua vita, trascorsi all’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, mentre una fila di persone si alternavano in attesa sull’uscio della sua camera per consegnargli l’ultimo sorriso e prendersi l’ultimo affettuoso monito.

Giorni, questi ultimi, in cui anche nel suo letto d’ospedale e con quel filo di voce ancora presente commentava con forte rammarico la gravità del conflitto israelo-palestinese, rivolgendo il suo pensiero soprattutto ai bambini.

In quelli che lo hanno conosciuto non suona corretto dire che Dario Santilli “lascia un vuoto”, anzi, lascia un grande contenitore di ricordi, di spunti di riflessione, di insegnamenti.

Lunedì 15 settembre dalle ore 11:00 alle ore 14:00 sarà ancora possibile rivolgergli l’ultimo saluto presso la camera Mortuaria dell’Ospedale S. Giovanni Addolorata di Roma, via Santo Stefano Rotondo n. 5, dove è allestita la camera ardente.

La Rete d’imprese Pigneto, della quale Dario Santilli era Presidente, sta inoltre organizzando un memorial in suo onore per ricordare il contributo fattivo offerto nella rigenerazione del quartiere Pigneto, oggi uno dei più noti e affascinanti quartieri di Roma Capitale.

