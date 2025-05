“Lungo il cammino di Aldo Moro: luoghi e memorie” è il titolo della mostra che sarà inaugurata l’8 maggio presso la sede di Archivio Flamigni in piazza Bartolomeo Romano 6, nell’VIII Municipio.

La mostra documentale e fotografica è realizzata da Archivio Flamigni in collaborazione con l’Università degli studi Roma Tre.

L’Archivio Flamigni conserva infatti il fondo di Aldo Moro, versato dalla famiglia a partire dal 2012 con materiali originali a partire dagli anni Trenta del secolo scorso.

Grazie al lavoro di ricerca di Emanuele Federici in collaborazione con Valentina Stazzi, archivista che si è occupata dell’ordinamento del fondo Moro, è stato possibile allestire il percorso documentale che è organizzato in modo interattivo: al materiale fotografico e documentale sono affiancati audio con interviste.

La mostra sarà visitabile senza prenotazione dall’8 al 31 maggio negli orari di apertura di Archivio Flamigni, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 17:00.

All’inaugurazione, (giovedì 8 maggio alle 17:30 presso Memo – Spazio di storia e memorie) interverranno rappresentanti dell’Università di Roma Tre, di Regione Lazio, di Roma Capitale, del Municipio VIII, dell’Arma dei Carabinieri.

Qui il programma con gli interventi.

